Θεσσαλονίκη: Παιδί τριών χρονών εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του στον δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα

Snapshot Ένα τρίχρονο αγοράκι βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Τριανδρίας της Θεσσαλονίκης.

Περαστικός ενημέρωσε την Αστυνομία για την παρουσία του παιδιού.

Συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του παιδιού. Snapshot powered by AI

Μόνο του εντοπίστηκε να περιφέρεται ένα 3χρονο αγοράκι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με την Ελληνική Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη της μητέρας του.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το αγοράκι εντοπίστηκε από περαστικό να περιφέρεται μόνο του σε υπαίθριο χώρο της Τριανδρίας. Ειδοποίησε την Αστυνομία και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας έσπευσαν στο σημείο.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του παιδιού.

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