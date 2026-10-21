Θεσσαλονίκη: Παιδί τριών χρονών εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του στον δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα
Τρίχρονο αγοράκι περιφερόταν μόνο του στην Τριανδρία
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- Ένα τρίχρονο αγοράκι βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Τριανδρίας της Θεσσαλονίκης.
- Περαστικός ενημέρωσε την Αστυνομία για την παρουσία του παιδιού.
- Συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του παιδιού.
Μόνο του εντοπίστηκε να περιφέρεται ένα 3χρονο αγοράκι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με την Ελληνική Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη της μητέρας του.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το αγοράκι εντοπίστηκε από περαστικό να περιφέρεται μόνο του σε υπαίθριο χώρο της Τριανδρίας. Ειδοποίησε την Αστυνομία και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας έσπευσαν στο σημείο.
Για το περιστατικό συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του παιδιού.
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