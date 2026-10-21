Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή στη δίκη φυσικοθεραπευτή και γιατρού για δήθεν θεραπείες με βλαστοκύτταρα

Η νέα εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 27 Νοεμβρίου

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή στη δίκη φυσικοθεραπευτή και γιατρού για δήθεν θεραπείες με βλαστοκύτταρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η δίκη ενός φυσικοθεραπευτή και ενός γιατρού για θανάτους ασθενών με νευρολογικές παθήσεις αναβλήθηκε για τις 27 Νοεμβρίου.
  • Οι κατηγορούμενοι εφαρμόζαν δήθεν θεραπείες με βλαστοκύτταρα, πείθοντας τους ασθενείς να διακόψουν συμβατική φαρμακευτική αγωγή, με αποτέλεσμα σοβαρή επιδείνωση της υγείας ή θάνατο.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει 18 θύματα και κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ από το 2007 έως το 2020.
  • Το δικαστήριο διέταξε μετάφραση εγγράφων στη γερμανική γλώσσα για τον 75χρονο γιατρό, ενώ ο φυσιοθεραπευτής ζήτησε και έλαβε αυτεπάγγελτη νομική εκπροσώπηση.
  • Οι ενέσεις που χορηγούσαν ήταν αμπούλες γλυκόζης με νερό και αμινοξέα, ενώ οι χρεώσεις κυμαίνονταν από 200 έως 25.000 ευρώ ανά δόση, με ψευδή επίκληση διάσημων προσώπων.
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Νέα αναβολή για τις 27 Νοεμβρίου πήρε η δίκη ενός φυσικοθεραπευτή και ενός γιατρού που κατηγορούνται για θανάτους που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας ή άλλες νευρολογικές ασθένειες στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο υγειονομικοί εφάρμοζαν στους ασθενείς θεραπείες με υποτιθέμενα πεπτίδια και βλαστοκύτταρα, πείθοντάς τους μάλιστα να σταματήσουν τη συμβατική φαρμακευτική αγωγή. Η δικογραφία περιλαμβάνει 18 θύματα (πανελλαδικά), ενώ το κέρδος που φαίνεται να αποκόμισαν την χρονική περίοδο από το 2007 έως το 2020, ξεπερνάει το 1 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση είχε έρθει πρώτη φορά στο φως τον Ιανουάριο του 2023.

«Μου είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί κατηγορούμαι» δήλωσε ο γιατρός

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι δύο κατηγορούμενοι, αποφάσισε τη διακοπή της δίκης για δικονομικούς λόγους. Ειδικότερα, οι δικαστές έκριναν ότι θα πρέπει να μεταφραστούν στη γερμανική -μητρική γλώσσα του 75χρονου κατηγορούμενου γιατρού, έγγραφα της δικογραφίας, όπως ιατρικοί φάκελοι ασθενών και μαρτυρικές καταθέσεις. Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισής του. Επιπλέον, ο 69χρονος Έλληνας φυσιοθεραπευτής ζήτησε από το Δικαστήριο να διοριστεί αυτεπαγγέλτως δικηγόρος που θα τον εκπροσωπήσει στη δίκη, αίτημα που επίσης έγινε δεκτό.

Ενόψει των παραπάνω -κι αφού στο μεταξύ έγινε η κλήρωση των 4 ενόρκων (συν 2 αναπληρωματικών) και συγκροτήθηκε σε σώμα το Δικαστήριο- η διαδικασία διακόπηκε για το τέλος του επόμενου μήνα, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία.

Στην αίθουσα του ΜΟΔ εμφανίστηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι. Μάλιστα, ο Γερμανός γιατρός παρέστη για πρώτη φορά (είχαν προηγηθεί δύο αναβολές, κατά τις οποίες δεν ήταν παρών) και ζήτησε να λάβει τον λόγο, προκειμένου να τοποθετηθεί για την υπόθεση. «Αυτό που ζω είναι σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Είμαι 40 χρόνια γιατρός και ποτέ δεν μου συνέβη κάτι. Έκανα ό,τι επιτάσσει το ιατρικό καθήκον. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί κατηγορούμαι», ανέφερε με τη συνδρομή διερμηνέως.

Οι κατηγορίες σε βάρος των δύο προσώπων αφορούν ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή και με παράλειψη (τετελεσμένη και σε απόπειρα), απάτη κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατά συρροή, και επιπλέον ο φυσιοθεραπευτής για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα.

Τα σκευάσματα, οι χρεώσεις και η επίκληση σε διάσημα πρόσωπα

την ίδια δικογραφία, ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας τελικού σταδίου και άλλες νευρολογικής φύσεως παθήσεις φαίνεται πως πείστηκαν να υποβληθούν σε μία δήθεν πρωτοποριακή θεραπεία, διακόπτοντας τις φαρμακευτικές αγωγές που ακολουθούσαν μέχρι τότε, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας τους και σε κάποιους να επέλθει ο θάνατος.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με τη δικογραφία, έκαναν επίκληση σε διάσημα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο – ανάμεσα στους οποίους ο πατέρας του διεθνούς Ισπανού τενίστα Ράφαελ Ναδάλ – που ακολούθησαν την «πρωτοποριακή» θεραπεία με βλαστοκύτταρα, προερχόμενα δήθεν από άλογα ή ακόμη από πλακούντα εγκύων. Από την έρευνα των διωκτικών αρχών προέκυψε ότι χορηγούσαν ενέσεις που ήταν φιαλίδια με αμινοξέα, ενώ οι υποτιθέμενες ενέσεις βλαστοκυττάρων φαίνεται πως ήταν αμπούλες γλυκόζης με νερό.

Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των παθόντων και των συγγενικών τους προσώπων τα φιαλίδια χρεώνονταν από 200 έως 300 ευρώ, το καθένα, ενώ οι ενέσεις με τα δήθεν βλαστοκύτταρα κόστιζαν από 10.000 έως 25.000 ευρώ, ανά δόση, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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