Λήξη Συναγερμού στον Πειραιά - Άδεια η βαλίτσα που προκάλεσε κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.
Οι δρόμοι στον Πειραιά έχουν δοθεί ξανά στην κυκλοφορία
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Άδεια ήταν τελικά η βαλίτσα που βρέθηκε εγκαταλελειμένη στον Πειραιά και προκάλεσε την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Οι πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ εξέτασαν το αντικείμενο και βρήκαν ότι ήταν άδειο.
Οι δρόμοι στον Πειραιά έχουν δοθεί ξανά στην κυκλοφορία
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