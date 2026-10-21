Πάρος: Στην εντατική σε κωματώδη κατάσταση 21χρονη –Δεν πήρε το «χάπι βιασμού», λέει ο σύντροφός της

Snapshot Μία 21χρονη νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζανείου νοσοκομείου μετά από περιστατικό στην Πάρο.

Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Πάρου τη διασωλήνωσαν και τη μετέφεραν στο Τζάνειο.

Υποβλήθηκαν τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν η κοπέλα είχε πάρει «χάπι βιασμού».

Ο σύντροφός της αρνείται ότι η 21χρονη πήρε «χάπι βιασμού» και αναφέρει ότι υπήρξε λανθασμένος συνδυασμός ουσιών από την ίδια χωρίς κατανάλωση αλκοόλ.

Ο σύντροφος της παρείχε πρώτες βοήθειες και κάλεσε ασθενοφόρο μόλις αντιλήφθηκε την κατάσταση της κοπέλας. Snapshot powered by AI

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Τζάνειο νοσοκομείο νοσηλεύεται μία 21χρονη η οποία πήγε τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο Κέντρο Υγείας Πάρου σε κωματώδη κατάσταση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο οι γιατροί του Κέντρου Υγείας την διασωλήνωσαν και την συνόδευσαν τα ξημερώματα στο Τζάνειο.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος τόνισε στο Mega ότι ο σύντροφός της 21χρονης είπε στους γιατρούς στην Πάρο ότι η κοπέλα είχε πάρει από μόνη της το «χάπι βιασμού». Για τον λόγο αυτό έχουν διενεργηθεί τοξικολογικές εξετάσεις στην 21χρονη. Αντίθετα ο 23χρονος σύντροφος της κοπέλας είπε στο Mega ότι η 21χρονη δεν πήρε «χάπι βιασμού».

«Είμαι πολύ στενοχωρημένος και σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν ένα ατυχές συμβάν. Ήταν ένα βράδυ που περνούσαμε πάρα πολύ καλά και συνέβη κάτι αναπάντεχο για το οποίο δεν φταίει κανένας. Δεν έχει πάρει κανείς κανένα χάπι. Δεν πήρε κανένα χάπι βιασμού. Η σύντροφός μου έκανε έναν πολύ κακό συνδυασμό… Δεν ήπιε καθόλου αλκοόλ, όμως πήρε μία λάθος απόφαση. Εγώ απλώς ενημερώθηκα ότι δεν είναι καλά και επειδή γνωρίζω πρώτες βοήθειες, έσπευσα να βοηθήσω. Μόλις της έδωσα τις πρώτες βοήθειες και την τοποθέτησα στην σωστή θέση, κάλεσα αμέσως το ασθενοφόρο», ανέφερε ο σύντροφός της 21χρονης.