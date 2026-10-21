Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη

Τέλος για ένα ιστορικό γυμναστήριο στο Ηράκλειο, αφού από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου κλείνει οριστικά, μετά από δεκαετίες παρουσίας στην πόλη. 

Newsroom

Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
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Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η επιχείρηση μέσα από μια συγκινητική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ευχαριστεί τα μέλη, τους συνεργάτες και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια.

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