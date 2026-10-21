Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη
Τέλος για ένα ιστορικό γυμναστήριο στο Ηράκλειο, αφού από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου κλείνει οριστικά, μετά από δεκαετίες παρουσίας στην πόλη.
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Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η επιχείρηση μέσα από μια συγκινητική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ευχαριστεί τα μέλη, τους συνεργάτες και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια.
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Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη
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