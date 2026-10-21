Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη

Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η επιχείρηση μέσα από μια συγκινητική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ευχαριστεί τα μέλη, τους συνεργάτες και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια.

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