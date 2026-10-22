Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (22/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (22/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

22/10/2026 6:30:00 πμ22/10/2026 2:30:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΨΑΡΡΩΝ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ470Συντήρηση
22/10/2026 7:30:00 πμ22/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: ΘΕΚΛΑΣ από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ1172Λειτουργία
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΔΕΡΙΓΝΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΕΡΙΓΝΥ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1187Λειτουργία
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 11:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 58 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1406Κατασκευές
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 12:00:00 μμΡΑΦΗΝΑΣΑΚΤΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ1772Λειτουργία
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 12:00:00 μμΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΔΕΔΟΥΣΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως: ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 337 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1407Κατασκευές
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΙΛΙΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΔΥΤΟΥ έως κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΔΥΤΟΥ απο κάθετο: ΣΙΛΙΒΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΔΥΤΟΥ 20 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1411Κατασκευές
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 98 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΣΕΩΣ 321 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1410Κατασκευές
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΧΑΝΑ έως κάθετο: ΚΑΥΚΑΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1192Λειτουργία
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 2:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΚΟΡΩΠΙ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΘΗΤΙ - ΜΕΤΟΧΙ - ΞΕΒΛΑΣΤΑΚΙ - ΧΑΡΑΥΓΗ - ΓΑΛΗΝΗ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Λ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΘΗΡΑΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΣΥΜΗΣ - ΔΗΛΟΙ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΔΗΛΟΥ - ΚΑΣΟΥ - ΓΟΥΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΓΑΛΛΗΝΗΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΛΕΙΨΩΝ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΜΗΛΟΥ - ΩΡΩΠΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΛΟΦΟΣ ΞΕΒΛΑΣΤΑΚΗ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΑΓ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΑΓ ΑΝΝΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ - ΘΕΟΔ ΣΚΟΥΡΛΗ - ΙΣΙΔ ΣΚΟΥΡΛΗ - ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ - ΠΑΤΜΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΣΠΕΤΣΩΝ - ΙΘΑΚΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΟΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.169Λειτουργία
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 180+181+182+184+186+200 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 19 - 23 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 182 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 3:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ1764Λειτουργία
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 3:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ1763Λειτουργία
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 3:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΚΡΟΠΟΥ, ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, Α.ΜΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ.676Κατασκευές
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΛΚΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 4:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.677Κατασκευές
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 4:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΚΟΡΩΠΙ - ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ1765Λειτουργία
22/10/2026 8:00:00 πμ22/10/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ Λ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΜΗΛΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ556Λειτουργία
22/10/2026 9:00:00 πμ22/10/2026 11:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ έως κάθετο: ΦΡΑΓΓΟΥΛΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΓΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1355Λειτουργία
22/10/2026 9:00:00 πμ22/10/2026 12:00:00 μμΝΙΚΑΙΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΧΑΝΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
22/10/2026 9:00:00 πμ22/10/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΑΩΝ απο κάθετο: ΑΚΡΙΤΩΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΝΑΩΝ 6 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ1409Κατασκευές
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