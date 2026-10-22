Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (22/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|22/10/2026 6:30:00 πμ
|22/10/2026 2:30:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΨΑΡΡΩΝ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
|470
|Συντήρηση
|22/10/2026 7:30:00 πμ
|22/10/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: ΘΕΚΛΑΣ από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ
|1172
|Λειτουργία
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΔΕΡΙΓΝΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΕΡΙΓΝΥ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1187
|Λειτουργία
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 11:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 58 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1406
|Κατασκευές
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 12:00:00 μμ
|ΡΑΦΗΝΑΣ
|ΑΚΤΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
|1772
|Λειτουργία
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 12:00:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΔΕΔΟΥΣΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως: ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 337 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1407
|Κατασκευές
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΛΙΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΔΥΤΟΥ έως κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΔΥΤΟΥ απο κάθετο: ΣΙΛΙΒΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΔΥΤΟΥ 20 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1411
|Κατασκευές
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 98 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΣΕΩΣ 321 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1410
|Κατασκευές
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΧΑΝΑ έως κάθετο: ΚΑΥΚΑΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1192
|Λειτουργία
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 2:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΘΗΤΙ - ΜΕΤΟΧΙ - ΞΕΒΛΑΣΤΑΚΙ - ΧΑΡΑΥΓΗ - ΓΑΛΗΝΗ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Λ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΘΗΡΑΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΣΥΜΗΣ - ΔΗΛΟΙ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΔΗΛΟΥ - ΚΑΣΟΥ - ΓΟΥΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΓΑΛΛΗΝΗΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΛΕΙΨΩΝ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΜΗΛΟΥ - ΩΡΩΠΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΛΟΦΟΣ ΞΕΒΛΑΣΤΑΚΗ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΑΓ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΑΓ ΑΝΝΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ - ΘΕΟΔ ΣΚΟΥΡΛΗ - ΙΣΙΔ ΣΚΟΥΡΛΗ - ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ - ΠΑΤΜΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΣΠΕΤΣΩΝ - ΙΘΑΚΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΟΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|169
|Λειτουργία
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 180+181+182+184+186+200 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 19 - 23 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 182 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 3:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
|1764
|Λειτουργία
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 3:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ
|1763
|Λειτουργία
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 3:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΚΡΟΠΟΥ, ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, Α.ΜΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ.
|676
|Κατασκευές
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΛΚΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|677
|Κατασκευές
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 4:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙ - ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
|1765
|Λειτουργία
|22/10/2026 8:00:00 πμ
|22/10/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ Λ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΜΗΛΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|556
|Λειτουργία
|22/10/2026 9:00:00 πμ
|22/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ έως κάθετο: ΦΡΑΓΓΟΥΛΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΓΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1355
|Λειτουργία
|22/10/2026 9:00:00 πμ
|22/10/2026 12:00:00 μμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΧΑΝΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|22/10/2026 9:00:00 πμ
|22/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΑΩΝ απο κάθετο: ΑΚΡΙΤΩΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΝΑΩΝ 6 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1409
|Κατασκευές
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