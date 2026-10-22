Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Snapshot Ισχυρή κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται στον Κηφισό από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, με συνεχόμενα κόκκινα τμήματα στους χάρτες κυκλοφορίας.

Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στη λεωφόρο Αθηνών, ειδικά από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, με μεγάλη κίνηση κοντά στο Δαφνί και τον Σκαραμαγκά.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας και προβλήματα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και 25 με 30 λεπτά προς το αεροδρόμιο και 5 με 10 λεπτά προς Ελευσίνα και εξόδους για Λαμία. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση που καταγράφεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (22/10) στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονο μποτιλιάρισμα σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώνεται στους χάρτες κυκλοφορίας, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στην Αττική οδό, στη λεωφόρο Αθηνών και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας.

Κηφισός: Μεγάλη συμφόρηση από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στον Κηφισό, όπου παρατηρείται εκτεταμένο μποτιλιάρισμα στο τμήμα από την περιοχή του Αιγάλεω και των Σεπολίων προς τη Νέα Ιωνία.

Στον χάρτη διακρίνονται συνεχόμενα κόκκινα και σκούρα κόκκινα τμήματα κοντά στον κόμβο της λεωφόρου Αθηνών, στα Σεπόλια και στο ύψος της Νέας Ιωνίας.

Λεωφόρος Αθηνών: Καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο τμήμα που συνδέει το Χαϊδάρι με τον Σκαραμαγκά.

Ο χάρτης εμφανίζει μεγάλα τμήματα με κόκκινη σήμανση κοντά στο ύψος του Δαφνίου, ενώ κυκλοφοριακή συμφόρηση διακρίνεται και στην περιοχή του Σκαραμαγκά, κοντά στη σύνδεση με τη λεωφόρο Σχιστού.

Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Μεσογείων, όπου τμήματα του δρόμου εμφανίζονται με κόκκινη σήμανση.

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που δόθηκε για την κυκλοφορία.

Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 5 έως 10 λεπτά από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται και στις εξόδους για Λαμία.

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