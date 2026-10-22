Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό και απόπειρα βιασμού
Ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη
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- Ένας 47χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της 31χρονης πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό και απόπειρα βιασμού.
- Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης και περιλάμβανε σωματική βία και απόπειρα γενετήσιων πράξεων χωρίς συναίνεση.
- Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και συνέλαβε τον δράστη στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.
- Ο 47χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα βιασμού.
Συνελήφθη ένας 47χρονος στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σοβαρή καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η 31χρονη πρώην σύντροφός του.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης και σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 31χρονη, ο 47χρονος άσκησε σε βάρος της σωματική βία, ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.
Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο συλληφθείς θα οδηγεί στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα βιασμού.
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