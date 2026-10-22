Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό και απόπειρα βιασμού

Snapshot Ένας 47χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της 31χρονης πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό και απόπειρα βιασμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης και περιλάμβανε σωματική βία και απόπειρα γενετήσιων πράξεων χωρίς συναίνεση.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και συνέλαβε τον δράστη στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο 47χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα βιασμού. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη ένας 47χρονος στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σοβαρή καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η 31χρονη πρώην σύντροφός του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης και σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 31χρονη, ο 47χρονος άσκησε σε βάρος της σωματική βία, ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο συλληφθείς θα οδηγεί στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα βιασμού.

Διαβάστε επίσης