«Συναγερμός» στην Εγνατία οδό - Έκλεισε λόγω διαρροής πετρελαίου

Snapshot Η Εγνατία Οδός έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω μεγάλης διαρροής πετρελαίου στο τούνελ της Αγίας Αναστασίας.

Η διακοπή κυκλοφορίας προκάλεσε ακινητοποιημένα οχήματα και ουρές χιλιομέτρων προς Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα.

Το περιστατικό ανέδειξε προβλήματα στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στον οδικό άξονα της Ηπείρου. Snapshot powered by AI

Έκλεισε η Εγνατία οδός, λόγω διαρροής πετρελαίου, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με το epiruspost, στο τούνελ της Αγίας Αναστασίας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε μεγάλη διαρροή πετρελαίου στο οδόστρωμα και μάλιστα σε μεγάλο μήκος του αυτοκινητοδρόμου.

Έτσι από τον παραχωρησιούχο έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές και προς τα Ιωάννινα και προς την Ηγουμενίτσα.

Δεκάδες αυτοκίνητα και φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα, σχηματίζοντας ουρές εκατοντάδων μέτρων, με την υπομονή των ταξιδιωτών να δοκιμάζεται για άλλη μια φορά.

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