Εύβοια: Ποιος ήταν ο 65χρονος γυναικολόγος που έχασε ξαφνικά τη ζωή του μέσα στο ιατρείο του

Θλίψη έχει προκαλέσει τόσο στην Εύβοια όσο και στην Αθήνα η ξαφνική απώλεια του γιατρού

Ελένη Ευστρατίου

Εύβοια: Ποιος ήταν ο 65χρονος γυναικολόγος που έχασε ξαφνικά τη ζωή του μέσα στο ιατρείο του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 65χρονος γυνκολόγος Βασίλης Παπαευσταθ βρέθηκε νεκρός μέσα στο ιατρείο του στην Εύβοια από ασθενή που είχε ραντεβού μαζί του.
  • Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
  • Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή της Ιστιαίας, την Εύβοια και την Αθήνα, όπου συνεργαζόταν με το μαιευτήριο ΡΕΑ.
  • Βοήθησε πολλές οικογένειες, μεταξύ αυτών και την οικογένεια του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, ο οποίος ήταν και συγγενής του.
  • Ο Γιώργος Πατούλης εξέφρασε τη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στη σύζυγο και την κόρη του γιατρού για την ξαφνική και οδυνηρή απώλεια.
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Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας ο ξαφνικός θάνατος του γυναικολόγου, Βασίλη Παπαευσταθίου, μέσα στο ιατρείο του.

Τον γιατρό εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης μία ασθενής η οποία είχε ραντεβού μαζί του. Καθώς εκείνος δεν άνοιγε την πόρτα, η ασθενής μπήκε μέσα και τον είδε πεσμένο μπρούμητα στο πάτωμα. Άμεσα κάλεσε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Ο 65χρονος γυναικολόγος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή της Ιστιαίας που είχε το ιατρείο του, αλλά και συνολικά σε Εύβοια και Αθήνα που βρίσκονταν οι ασθενείς του. Στην Αθήνα συνεργαζόταν με το μαιευτήριο ΡΕΑ, χαίροντας της βαθιάς εκτίμησης τόσο των συναδέλφων του όσο και των εκατοντάδων οικογενειών που τον εμπιστεύτηκαν.

Ανάμεσα στις χιλιάδες οικογένειες που βοήθησε να αποκτήσουν παιδί ήταν και εκείνη του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη. Μάλιστα, ήταν θείος της συζύγου του, όπως δήλωσε ο ίδιος σε αποχαιρετιστήρια ανάρτηση που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε έναν σπουδαίο άνθρωπο με σημαντική επιστημονική προσφορά αλλά και καλοσύνη, ενώ εξέφρασε την συμπαράστασή του στη σύζυγο και την κόρη του γιατρού που καλούνται να διαχειριστούν μία ξαφνική και οδυνηρή απώλεια.

https://www.instagram.com/p/DeyNWiao2z8/

Η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο θείο της συζύγου μου, Βασίλη Παπαευσταθίου, μαιευτήρα-γυναικολόγο, έναν σπουδαίο άνθρωπο, που έφυγε από τη ζωή τόσο αιφνίδια και πρόωρα.

Για την οικογένειά μας, η απώλειά του είναι βαθιά προσωπική. Θα κρατήσουμε πάντα στην καρδιά μας τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του και την παρουσία του κοντά μας στη γέννηση του γιου μας, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας.

Η πολυετής επαγγελματική του δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία της Βόρειας Εύβοιας και στην Αθήνα, η επιστημονική του προσφορά, αλλά και η καλοσύνη που τον χαρακτήριζε, θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και τον εμπιστεύτηκαν — και ήταν πολλοί.

Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη του σύζυγο και την αξιολάτρευτη κόρη του, που καλούνται να διαχειριστούν μια τόσο ξαφνική και οδυνηρή απώλεια. Τους συνοδεύουμε με όλη μας την αγάπη και τη συμπαράσταση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας Βασίλη. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό. Αιωνία σου η μνήμη».

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