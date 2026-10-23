Θεσσαλονίκη: Αποκάλυψη των νέων όπλων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και των νέων αποκτημάτων

Η δοκιμαστική παρέλαση στην ανατολική Θεσσαλονίκη αποκάλυψε τους άσσους της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, με τον πύραυλο ΑΡΠΥΙΑ, ελληνικά drones και το ρομποτικό σκάφος ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ να κυριαρχούν.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Θεσσαλονίκη: Αποκάλυψη των νέων όπλων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και των νέων αποκτημάτων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η δοκιμαστική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε οπλικά συστήματα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, όπως τον πύραυλο ΑΡΠΥΙΑ, ελληνικά drones και το ρομποτικό σκάφος ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ.
  • Ο πύραυλος ΑΡΠΥΙΑ είναι ένα ελληνικό mini cruise μη επανδρωμένο αερόχημα με σύστημα αυτόνομης πλοήγησης και χαμηλή διατομή ραντάρ, που εκτελεί ακριβείς στρατηγικές επιθέσεις.
  • Παρουσιάστηκαν επίσης γαλλικά και αμερικανικά drones, καθώς και εξειδικευμένες ομάδες χειριστών, με δυνατότητα άμεσης παραγωγής και ανεφοδιασμού στις περιοχές ευθύνης Θράκης και Αιγαίου.
  • Η Πολεμική Αεροπορία και ο Στρατός έδειξαν νέα αντιαεροπορικά συστήματα όπως το DRONE DOME, το SPYDER και τα εγχώρια anti-drone «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» και «ΥΠΕΡΙΩΝ», ενώ το Πολεμικό Ναυτικό παρουσίασε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «ΑΡΧΥΤΑΣ» και τις επάκτιες συστοιχίες πυραύλων EXOCET.
  • Το ρομποτικό USV «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» σχεδιάστηκε στην Ελλάδα για ναυτικές αποστολές άρνησης πρόσβασης, με χαμηλό ραντάρ, υψηλή ταχύτητα και πολεμική κεφαλή 50 κιλών για καταστροφή εχθρικών στόχων.
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Στη Λεωφόρο Μουδανιών στην ανατολική Θεσσαλονίκη επικράτησε έντονη κινητικότητα. Πρόκειται για την πρώτη εικόνα της στρατιωτικής ισχύος που προετοιμάστηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς η δοκιμαστική παρέλαση - για την 28η Οκτωβρίου - που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, συγκέντρωσε αμέσως τα βλέμματα όλων των παρευρισκόμενων. Εκεί επιδείχθηκε μια ευρεία γκάμα από τα νέα οπλικά συστήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με μεγάλο μέρος αυτών να προέρχεται απευθείας από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης έδωσαν σαφείς οδηγίες. Στόχος της στρατιωτικής ηγεσίας είναι να διαπιστώσει η ελληνική κοινή γνώμη τις νέες επιχειρησιακές δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί.

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Η φετινή διέλευση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου σχεδιάστηκε ως μια σαφής επίδειξη τεχνολογίας, καινοτομίας και ισχύος. Τα δε οπλικά συστήματα που εντάχθηκαν στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό αποτυπώνουν στην πράξη την αναθεωρημένη πολιτική του ΓΕΕΘΑ για τον σύγχρονο πόλεμο.

Ο πύραυλος ΑΡΠΥΙΑ και τα νέα drones

Το σύστημα που κυριολεκτικά μονοπώλησε το ενδιαφέρον ήταν ο πύραυλος cruise με την κωδική ονομασία «ΑΡΠΥΙΑ», ο οποίος αποτελεί ένα μη επανδρωμένο αερόχημα υψηλών επιδόσεων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, ανήκοντας στην κατηγορία των mini cruise μίας κατεύθυνσης (one way attack). Κατασκευάστηκε για να εκτελεί αποστολές στρατηγικής κρούσης με απόλυτη ακρίβεια σε βάθος, διαθέτοντας σύστημα αυτόνομης πλοήγησης. Ακολουθώντας προγραμματισμένη διαδρομή και πετώντας σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος, το αερόχημα εκμεταλλεύεται την ιδιαίτερα χαμηλή διατομή ραντάρ (RCS) που διαθέτει, γεγονός που καθιστά τον έγκαιρο εντοπισμό και την αναχαίτισή του από τον εχθρό σχεδόν αδύνατη.

Από την πλευρά του Γενικού Επιτελείου Στρατού κατέβηκαν στο οδόστρωμα τα γαλλικά Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη PATROLLER, τα οποία έφτασαν στο ελληνικό έδαφος μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, καθώς και τα αμερικανικά V-BAT. Μπροστά από το κοινό παρέλασαν εξειδικευμένες ομάδες χειριστών drones κατηγορίας First Person View. Οι εποχούμενες αυτές μονάδες έφεραν αριθμό drones για ρόλους απευθείας κρούσης και ακολουθούνταν από δύο επιπλέον UAV για συλλογή πληροφοριών και συνεργατικές εμπλοκές πολλαπλών στόχων. Όλα τα παραπάνω συστήματα παράγονται στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών. Όπως ανακοινώθηκε, η παραγωγή τους μπορεί να αναληφθεί άμεσα και από προκεχωρημένα συνεργεία στις περιοχές ευθύνης της Θράκης και του Αιγαίου, προσφέροντας τεράστια ευελιξία ανεφοδιασμού στο πεδίο.

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Αντιαεροπορική ασπίδα και ναυτική κρούση

Η Πολεμική Αεροπορία και ο Στρατός Ξηράς παρουσίασαν τα συστήματα προστασίας της νέας εποχής. Το ισραηλινό DRONE DOME της Rafael βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, αναλαμβάνοντας την εγγύς προστασία στρατηγείων και ευπαθών εθνικών υποδομών από σμήνη drones. Αμέσως μετά πέρασε το αντιαεροπορικό σύστημα μέσου βεληνεκούς SPYDER. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κρίσιμο ρόλο αναλαμβάνουν τα εγχώρια anti-drone συστήματα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» και «ΥΠΕΡΙΩΝ» της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Το Πολεμικό Ναυτικό παρουσίασε το δικό του Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος «ΑΡΧΥΤΑΣ» της EFA GROUP, ενώ έκπληξη προκάλεσε η εμφάνιση των επάκτιων συστοιχιών με τους κατευθυνόμενους πυραύλους EXOCET του ΠΝ. Παρότι είχαν αγοραστεί πριν από αρκετά χρόνια, δεν είχαν παρελάσει ποτέ ξανά.

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Οι Ειδικές Δυνάμεις εμφάνισαν το ταχύπλοο βρετανικό σκάφος VICTA, το οποίο μεταφέρει τους βατραχανθρώπους της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ στην επιφάνεια, κάτω από το νερό, ή και με συνδυασμό των δύο, παραμένοντας 100% αθέατο. Ακολούθησαν οι γερμανικές τορπίλες DM2A4 που οπλίζουν τα υποβρύχια Τύπου 214 και το εκσυγχρονισμένο «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα Μη Επανδρωμένα Σκάφη κρούσης «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ» και εξειδικευμένα μέσα υποβρύχιας διείσδυσης. Τα μηχανοκίνητα του Ελληνικού Στρατού άλλαξαν όψη, με τα άρματα μάχης να φέρουν το ειδικό πλέγμα οροφής (cope cages) που προστατεύει από επιθέσεις κατακόρυφης προσβολής. Τα FPV drones και τα περιπλανώμενα πυρομαχικά απαιτούσαν πλέον αυτού του είδους την προσαρμογή.

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Το ρομποτικό ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ένα σύστημα που σπάει τα καθιερωμένα είναι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά στην Ελλάδα για αποστολές άρνησης πρόσβασης περιοχής και για την άμεση καταστροφή εχθρικών ναυτικών στόχων. Μπορεί να επιχειρεί με την ίδια ευκολία εκκινώντας είτε από τη στεριά είτε από ναυτική πλατφόρμα, ενώ η σχεδίαση εξαιρετικά χαμηλού προφίλ του επιτρέπει να εξαφανίζεται από τα ραντάρ. Ενσωματώνοντας ηλεκτροοπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες αιχμής, πλοηγείται μέσω δορυφορικής σύνδεσης και ραδιοζεύξης, αναπτύσσοντας μέγιστη ταχύτητα 75 χιλιομέτρων την ώρα. Φέρει πολεμική κεφαλή βάρους 50 κιλών, ικανή να βυθίσει ή να αχρηστεύσει μεγάλα πλοία. Το σύστημα πλαισιώθηκε από τα φορητά anti-drone του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

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