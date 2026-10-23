Θεσσαλονίκη:Ο 9χρονος Κωνσταντίνος νίκησε τον καρκίνο και έκανε τον παπά σούπερ ήρωα σε παραμύθι του

Ο μικρός που έδωσε τη δική του μάχη με τον καρκίνο ζωγράφισε τον πατέρα Νικόλαο Παπαγεωργίου ανάμεσα στους ήρωές του και του χάρισε το βιβλιαράκι του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη:Ο 9χρονος Κωνσταντίνος νίκησε τον καρκίνο και έκανε τον παπά σούπερ ήρωα σε παραμύθι του
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Ο 9χρονος Κωνσταντίνος, που νοσηλεύτηκε με καρκίνο, δημιούργησε ένα παραμύθι με τίτλο «Σούπερ Κωνσταντίνος», όπου αποτύπωσε τον πατέρα Νικόλαο ως ήρωα.
  • Το παιδί συγκέντρωσε τις ζωγραφιές του σε ένα βιβλιαράκι και το χάρισε στον ιερέα που τον στήριξε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.
  • Ο πατέρας Νικόλαος επισκέπτεται τακτικά παιδιά και ενήλικες στο νοσοκομείο, δημιουργώντας σχέσεις που συνεχίζονται και μετά την αποθεραπεία.
  • Η χειρονομία του Κωνσταντίνου συγκίνησε τον ιερέα, που ευχαρίστησε το παιδί για τη θέση που πήρε στον κόσμο της φαντασίας του.
  • Ο Κωνσταντίνος βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αποθεραπείας και επισκέφθηκε τον ιερέα στο γραφείο του για να του παραδώσει το παραμύθι.
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Μια ξεχωριστή θέση στον κόσμο της φαντασίας του έδωσε ο 9χρονος Κωνσταντίνος στον πατέρα Νικόλαο Παπαγεωργίου, αποτυπώνοντας σε ένα παραμύθι τις επισκέψεις που δεχόταν από τον ιερέα όσο νοσηλευόταν στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Ο μικρός, που βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αποθεραπείας, συγκέντρωσε τις ζωγραφιές του σε ένα βιβλιαράκι και το χάρισε στον άνθρωπο που στάθηκε κοντά του κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, ο Κωνσταντίνος επισκέφθηκε τον πατέρα Νικόλαο στο γραφείο του, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην οδό Δελφών, για να του προσφέρει το δικό του παραμύθι. Μια χειρονομία που συγκίνησε ιδιαίτερα τον ιερέα, ο οποίος είδε τον εαυτό του να αποκτά ρόλο σε μια ιστορία φτιαγμένη από την παιδική φαντασία.

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Ο «Σούπερ Κωνσταντίνος» και ο παπάς που έγινε ήρωας

Το παραμύθι του μικρού αγοριού έχει τίτλο «Σούπερ Κωνσταντίνος» και στο εξώφυλλό του δεσπόζει ένας σούπερ ήρωας με κόκκινη κάπα. Ανάμεσα στις ζωγραφιές του βρίσκονται και δύο εικόνες στις οποίες ο μικρός πρωταγωνιστής εμφανίζεται μαζί με τον πατέρα Νικόλαο.

Στην πρώτη, οι δυο τους περπατούν μαζί, με τον Σούπερ Κωνσταντίνο να καθησυχάζει τον συνοδοιπόρο του λέγοντάς του «φτάνουμε σε λίγα λεπτά». Στη δεύτερη, βρίσκονται παρέα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σαν δύο ήρωες που μοιράζονται τη δική τους περιπέτεια.

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Το βιβλιαράκι περιλαμβάνει, μάλιστα, και μια προσωπική αφιέρωση του παιδιού προς τον ιερέα: «Με αγάπη, Κωνσταντίνος». Από κάτω, ο μικρός ζωγράφισε μια καρδιά, δίνοντας στο δώρο του ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα.

«Το παιδί είναι στην αποθεραπεία πλέον»

Μιλώντας στο thestival.gr, ο πατέρας Νικόλαος περιέγραψε πώς βρέθηκε ο ίδιος ανάμεσα στα θέματα που επέλεγε να ζωγραφίζει ο μικρός Κωνσταντίνος, ο οποίος συνήθιζε να δημιουργεί καθημερινά όσο νοσηλευόταν.

«Ο Κωνσταντίνος ήταν ένα από τα παιδιά στο νοσοκομείο που κάθε μέρα έκανε μια ζωγραφιά. Και μια μέρα έβαλε κι εμένα στα θέματα που ζωγράφιζε. Το παιδί είναι στην αποθεραπεία πλέον και χτες φεύγοντας από το νοσοκομείο με επισκέφτηκε για να μου δώσει το παραμύθι του με τις ζωγραφιές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο ιερέας επισκέπτεται τακτικά παιδιά αλλά και ενήλικες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με τις συναντήσεις αυτές να δημιουργούν δεσμούς που συνεχίζονται και πέρα από τους χώρους της νοσηλείας. Όπως εξήγησε, «αυτό δημιουργεί μια επικοινωνία και μια σχέση μαζί τους».

«Είναι πολύ συγκινητικό»

Ιδιαίτερα συγκινημένος από την πρωτοβουλία του μικρού αγοριού, ο πατέρας Νικόλαος στάθηκε στη σημασία που έχει για εκείνον το γεγονός ότι ένα παιδί, ενώ περνά μια τόσο δύσκολη δοκιμασία, επιλέγει να μοιραστεί κάτι τόσο προσωπικό με έναν άνθρωπο που γνώρισε μέσα στο νοσοκομείο.

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«Όταν μέσα σε όλη αυτή την δοκιμασία που περνούν τα παιδιά, σκέφτονται και μετά έρχονται να σε δουν για να σου δώσουν και κάτι από τον εαυτό τους, ασχέτως αν είσαι μέσα ή δεν είσαι μέσα, είναι πολύ συγκινητικό. Το παιδί επισκέφτηκε το «Ιππποκράτειο» για την αποθεραπεία του και μετά ήρθε στη Δελφών στην εκκλησία για να με συναντήσει και να μου δώσει το παραμύθι του, είναι συγκινητικό», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Το παιδί, όταν νοσηλευόταν στο Παιδοογκολογικό, έγραψε ένα παραμύθι και μου έκανε την ξεχωριστή τιμή να με ζωγραφίσει ανάμεσα στους ήρωές του».

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Η πιο χαρακτηριστική φράση του, ωστόσο, συνοψίζει όσα ένιωσε όταν κράτησε στα χέρια του το δημιούργημα του Κωνσταντίνου: «Τον ευχαριστώ που μου έδωσε μια θέση στον κόσμο της φαντασίας του».

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