Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Φωταγωγείται στα ροζ, στέλνοντας μήνυμα για τον καρκίνο του μαστού

Snapshot Το Νοσοκομείο Άγιος Σάββας φωταγωγείται ροζ κάθε Οκτώβριο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο του μαστού.

Ο Οκτώβριος συμβολίζει την ενημέρωση, την ελπίδα και την αλληλεγγύη για γυναίκες που μάχονται τον καρκίνο και τους υποστηρικτές τους.

Η διοίκηση τονίζει ότι η πρόληψη σώζει ζωές και κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος απέναντι στον καρκίνο.

Το 2025 στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκαν 15.625 μαστογραφίες, 6.620 υπέρηχοι μαστού, 1.041 χειρουργεία και 724 επεμβατικές πράξεις ημερήσιας νοσηλείας. Snapshot powered by AI

Το Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, συμμετέχει έμπρακτα στην παγκόσμια προσπάθεια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος παγκοσμίως στη μάχη απέναντι στον καρκίνο του μαστού και το κτίριο του Νοσοκομείου φωταγωγείται με το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα, στέλνοντας ένα ισχυρό συμβολικό μήνυμα ενημέρωσης, ελπίδας, δύναμης και αλληλεγγύης προς κάθε γυναίκα που δίνει τη δική της μάχη, αλλά και προς τις οικογένειες και τους επαγγελματίες υγείας που στέκονται καθημερινά στο πλευρό της.

Όπως αναφέρει η διοίκηση του Νοσοκομείου, «για τον “Άγιο Σάββα”, ο Οκτώβριος δεν είναι μόνο ένας μήνας συμβολισμού, είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι απέναντι στον καρκίνο κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος».

Ενδεικτικά σύμφωνα με τον «Άγιο Σάββα» το 2025 έγιναν:

15625 μαστογραφίες

6620 υπέρηχοι μαστού

1041 χειρουργεία μαστού

724 επεμβατικές πράξεις ημερήσιας νοσηλείας

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