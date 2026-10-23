Παρέλαση: Δοκιμαστικές διελεύσεις ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου
Το μεσημέρι από τις 12:45 έως τις 14:00
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την 28η Οκτωβρίου.
Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου από τις 12:45 έως και τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων, στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:40 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Οι ξεκάθαροι νικητές στην πρωινή ζώνη και τα μονοψήφια
12:31 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Έκρηξη σε ορυχείο στην Τουρκία: Δύο νεκροί, πέντε τραυματίες
10:40 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ