Αλεξανδρούπολη: Θρήνος στον Απαλό για την 17χρονη που έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε

Snapshot Η 17χρονη από τον Απαλό της Αλεξανρούπολης σκοτώθηκε πέφτοντας από τη νέα γέφυρα της ανατολικής περιφερειακής οδού.

Η νεαρή αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, όπως διατροφικές διαταραχές και αυτοκτονικό ιδεασμό.

Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί μετά την πτώση της.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το γεγονός και οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης από τον θάνατο της 17χρονης από τον οικισμό του Απαλού, η οποία έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα, πέφτοντας από τη νέα γέφυρα της ανατολικής περιφερειακής οδού.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που δημοσιεύει το pameevro.gr, η ανήλικη διέμενε με τη μητέρα της, η οποία είχε μεταναστεύσει πριν από χρόνια από το Καζακστάν. Ο πατέρας της είχε φύγει από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατείχε διευθυντική θέση σε διοικητική αρχή.

Η μάχη με τα ψυχολογικά προβλήματα

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η 17χρονη αντιμετώπιζε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα σοβαρές ψυχολογικές δυσκολίες, ενώ φέρεται να είχε δώσει κατά καιρούς μάχη με διατροφικές διαταραχές και τη νευρική ανορεξία. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, στο παρελθόν είχε εκδηλώσει και αυτοκτονικό ιδεασμό.

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 00:30 από διερχόμενο πολίτη, ωστόσο, παρά την κινητοποίηση, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η νεαρή κοπέλα.

Βαρύ το κλίμα στον Απαλό

Η είδηση του θανάτου της 17χρονης έχει προκαλέσει βαθιά οδύνη στους κατοίκους του Απαλού και ευρύτερα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της τραγωδίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική δικογραφία.