Marfin: Αρνείται τις κατηγορίες κι ο τρίτος κατηγορούμενος - Απολογήθηκε κι έπεστρεψε στη φυλακή

Snapshot Ο τρίτος κατηγορούμενος στην υπόθεση Marfin αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στα επεισόδια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που τον συνδέουν με την υπόθεση.

Η συμπληρωματική απολογία του έγινε μετά από νέες διώξεις με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο.

Οι κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Μετά την απολογία, ο κατηγορούμενος επέστρεψε στη φυλακή. Snapshot powered by AI

Αρνούμενος κάθε εμπλοκή στα επεισόδια που οδήγησαν στην τραγωδία της Marfin, απολογήθηκε συμπληρωματικά ο τρίτος κατηγορούμενος στην υπόθεση, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε στη φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα, ενώ φέρεται να επισήμανε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να τον συνδέουν με την υπόθεση.

Η συμπληρωματική απολογία του έγινε μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος του ίδιου και των δύο συγκατηγορουμένων του, με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο, για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, σε σχέση με τους 24 εργαζομένους που βρίσκονταν στην τράπεζα την ημέρα της επίθεσης, τον Μάιο του 2010.