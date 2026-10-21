Marfin: Επιστρέφουν στη φυλακή μετά την απολογία τους οι δύο κατηγορούμενοι

Snapshot Ολοκληρώθηκαν οι συμπληρωματικές απολογίες δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρησμό της Marfin και επέστρεψαν στη φυλακή.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πρόσθετες κατηγορίες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας και τρεις ανθρωποκτονίες στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης.

Η 46χρονη κατηγορούμενη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στα επεισόδια, παρά τη συμμετοχή της στη διαδήλωση, και υπέβαλε υπόμνημα 56 σελίδων.

Ο 42χρονος κατηγορούμενος επίσης αρνείται την εμπλοκή του και κατέθεσε γραπτό υπόμνημα.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του τρίτου κατηγορούμενου, προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκαν οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο από τους τρεις κατηγορουμένους για την υπόθεση του εμπρησμού της Marfin, με αμφότερους να επιστρέφουν στη φυλακή. Η υπόθεση αφορά την τραγωδία της 5ης Μαΐου 2010, όταν τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους.

Ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας οι δύο κατηγορούμενοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν επί των πρόσθετων κατηγοριών που τους αποδίδονται, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε βάρος των εργαζομένων που βρίσκονταν στο υποκατάστημα, καθώς και για το αδίκημα του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, που αφορά τις τρεις ανθρωποκτονίες στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης.

Με υπόμνημα 56 σελίδων απολογήθηκε η 46χρονη

Η 46χρονη κατέθεσε υπόμνημα 56 σελίδων, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στα επεισόδια. Η ίδια παραδέχεται ότι συμμετείχε στη διαδήλωση της ημέρας εκείνης, αρνείται, ωστόσο, οποιαδήποτε συμμετοχή στα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο των τριών εργαζομένων. Την ίδια θέση είχε διατυπώσει και όταν βρισκόταν στο Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη μελέτη της δικογραφίας δεν προκύπτουν νέα στοιχεία σε σχέση με όσα είχαν γνώση οι κατηγορούμενοι μετά τη σύλληψή τους.

Την εμπλοκή του στα επεισόδια αρνήθηκε εκ νέου και ο 42χρονος, ο οποίος κατέθεσε γραπτό υπόμνημα. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του τρίτου κατηγορουμένου, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

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