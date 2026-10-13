Υπόθεση Marfin: Ένταση στα δικαστήρια με αλληλέγγυους των προφυλακισθέντων - Έπεσαν κρότου-λάμψης

Snapshot Στη συγκέντρωση αλληλέγγυων των προφυλακισθέντων για την υπόθεση Marfin σημειώθηκε ένταση και σύγκρουση με τα ΜΑΤ, με ρίψεις κρότου-λάμψης και μπουκαλιών νερού.

Οι τρεις προφυλακισθέντες έλαβαν προθεσμίες για απολογία σχετικά με το νέο κατηγορητήριο μετά από συμπληρωματική ποινική δίωξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου και ο τρίτος στις 23 Οκτωβρίου 2026.

Η συμπληρωματική δίωξη αφορά το άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων.

Μετά την ανακριτική διαδικασία, η δικογραφία θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών για απόφαση περί παραπομπής σε δίκη. Snapshot powered by AI

Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα στη συγκέντρωση αλληλέγγυων των προφυλακισθέντων για την υπόθεση της Marfin, καθώς κατά την αποχώρησή τους από τα δικαστήρια ήρθαν σε σύγκρουση με τα ΜΑΤ.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, έγιναν ρίψεις κρότου-λάμψης, ενώ έπεσαν και ορισμένα μπουκάλια νερού. Η ένταση συνεχίστηκε και στα γύρω στενά της Ευελπίδων, καθώς συνεχίστηκε το κυνηγητό ανάμεσα στους αλληλέγγυους και τα ΜΑΤ.

Σε ό,τι αφορά στους τρεις προφυλακισθέντες, έλαβαν προθεσμίες για να απολογηθούν με βάση το νέο κατηγορητήριο, μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου και ο τρίτος στις 23 Οκτωβρίου 2026. Η εξέλιξη ήρθε μετά το αίτημα της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, για την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης σε βάρος τους.

Η νέα δίωξη αφορά το άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα, για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στο υποκατάστημα της τράπεζας, στην οδό Σταδίου, κατά την επίθεση.

Μετά την άσκηση της συμπληρωματικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για τις νέες κατηγορίες. Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο θα αποφασίσει για την παραπομπή τους ή μη σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.