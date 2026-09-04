Marfin: Απορριπτική η εισαγγελική πρόταση για την προφυλάκιση της 46χρονης

Snapshot Η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010 προφυλακίστηκε παρά την απαλλαγή της το 2022 λόγω έλλειψης ταυτοποίησης.

Η εισαγγελική πρόταση απέρριψε την προσφυγή εναντίον της προσωρινής κράτησης, ισχυριζόμενη ότι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες φωτογραφίες, κάτι που διαψεύδεται από τον συνήγορο υπεράσπισης.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αναμένεται να εξετάσει την προσφυγή τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η κατηγορούμενη παραμένει κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο συνήγορος υπεράσπισης καταγγέλλει παραβίαση του απαλλακτικού δεδικασμένου και επισημαίνει την απουσία αποδεικτικών στοιχείων για την κατηγορία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις για πιέσεις στην δικαιοσύνη και πολιτική παρέμβαση, με την κυβέρνηση να αποφεύγει δημόσιες διαψεύσεις των καταγγελιών. Snapshot powered by AI

Απορριπτική είναι η εισαγγελική πρόταση σχετικά με την προσφυγή της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της τράπεζας Μαρφίν κατά της προφυλάκισής της.

Η προσφυγή που κατέθεσε ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, αναμένεται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022, όπου είχαν παρουσιαστεί ως στοιχεία οι ίδιες φωτογραφίες.

Στο δελτίο τύπου που δημοσίευσε αναφέρει ότι παρά την εξήγηση της εισαγγελέως ότι στη σημερινή υπόθεση παρουσιάζονται επιπλέον φωτογραφίες, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ενώ το 2022 η γυναίκα είχε απαλλαχθεί από τις κατηγορίες λόγω έλλειψης ταυτοποίησης, με τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο ίδιος αναφέρει ότι η εντολέας του θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της, καθώς η έρευνα καταλήγει και πάλι στο συμπέρασμα «limited support same» που σημαίνει περιορισμένη στήριξη ομοιότητας άρα όχι ταυτοποίηση.

Η ανακοίνωση του Κώστα Παπαδάκη

Γνωστοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες η εισαγγελική πρόταση σχετικά με την προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται.

Η εισαγγελική πρόταση είναι απορριπτική για την προσφυγή, κάτι που ήταν αναμενόμενο αφού επιλογές ανωτέρων της είναι εκείνες που έχουν αναλάβει την νομική ευθύνη για την ανάσυρση της δικογραφίας και την άσκηση της ποινικής δίωξης. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εισαγγελέας είναι η πρώτη αρμόδια λειτουργός η οποία επιχειρεί να απαντήσει με αξιώσεις στα επιχειρήματα της προσφεύγουσες δεν το πράττει με επιτυχία.

Η προσπάθειά της να δικαιολογήσει την παραβίαση του δεδικασμένου με την ανάσυρση της δικογραφίας επικαλούμενη ότι στη νέα έκθεση της ΔΕΕ 2026 έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες φωτογραφίες από ότι σε εκείνη του 2022 (κάτι που δεν ισχύει αφού οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξετασθεί και τότε) δεν ανατρέπει το αποτέλεσμα τους εγκυρότερης κατά την εισαγγελέα έρευνας αφού και αυτή καταλήγει και πάλι στο συμπέρασμα «limited support same» που σημαίνει περιορισμένη στήριξη ομοιότητας άρα όχι ταυτοποίηση.

Όλα αυτά απαντήθηκαν αναλυτικά με υπόμνημα που κατατέθηκε στις 2.9.2026 υπ όψη του Συμβουλίου. Η προσφυγή λοιπόν θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η εντολίδα μου, που κρατείται στον Κορυδαλλό χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου αναμένει την τελική κρίση. Και προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της.

Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι η σύγκλιση με τις επιλογές των προηγούμενων ή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Αλλωστε η τελευταία έχει υποχωρήσει σημαντικά αφού όλο αυτόν τον καιρό δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση η την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχουμε καταγγείλει.

Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στεγανά, αφού όμως επί ένα μήνα είχε τροφοδοτήσει την κοινή γνώμη με το ότι «ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα», είδηση ψευδής που μέχρι την άφιξή της μονοπωλούσε τα Μ.Μ.Ε, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές.

Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη κυβερνητική τοποθέτηση για το θέμα θα αποθέτει όπως συνήθως την αρμοδιότητα – και βέβαια την ευθύνη – στην «ανεξάρτητη δικαιοσύνη», την οποία όμως προηγουμένως η κυβέρνηση έχει φροντίσει να βομβαρδίσει με όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις. Αλλά ούτως η άλλως η δικαστική εξουσία καλείται όντως να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποδώσει δικαιοσύνη. Ας ελπίζουμε να γίνει όσο το δυνατό συντομότερα.

Αθήνα, 4.9.2026, Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος υπεράσπισης

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