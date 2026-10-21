Marfin: Απολογούνται δύο εκ των τριών κατηγορουμένων

Snapshot Δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρησμό της Marfin απολογούνται εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας.

Η 46χρονη κατηγορούμενη παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα 56 σελίδων, όπου αρνείται τις κατηγορίες.

Ο 42χρονος κατηγορούμενος φέρεται να έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας κατά την επίθεση.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συμπληρωματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία κατά συρροή και τρομοκρατική ενέργεια.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, επίσης 42 ετών, αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή και βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος από τον Ιούλιο. Snapshot powered by AI

Στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθούν εκ νέου οδηγήθηκαν σήμερα η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, και ένας 42χρονος, στο πλαίσιο της έρευνας για τον εμπρησμό της Marfin.

Οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν από το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες ενώπιον της ανακρίτριας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 42χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας.

Η 46χρονη παρέδωσε πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα 56 σελίδων, στο οποίο επιμένει στην αθωότητά της και επιχειρεί να αντικρούσει τις νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η συμπληρωματική απολογία του 42χρονου.

Οι δύο κατηγορούμενοι κλήθηκαν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους, βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου, για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και ανθρωποκτονία κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στην τράπεζα την ημέρα της επίθεσης.

Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί και ο τρίτος κατηγορούμενος, επίσης 42 ετών, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση από τον περασμένο Ιούλιο.

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