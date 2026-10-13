Marfin: Στην Ευελπίδων οι 3 για τη φονική εμπρηστική επίθεση - Βαρύτερες οι κατηγορίες

Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, τον Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με βαρύτερο κατηγορητήριο, καθώς ασκήθηκε σε βάρος τους συμπληρωματική ποινική δίωξη, έπειτα από σχετικό αίτημα της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Marfin στην Αθήνα. Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 Eurokinissi

Συγκεκριμένα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση πρόσθετης δίωξης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 υπαλλήλων που βρίσκονταν στην τράπεζα.

Στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Marfin στην Αθήνα. Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 Eurokinissi

Κατά τη σημερινή διαδικασία, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να λάβουν γνώση των νέων στοιχείων της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή απέναντι στις πρόσθετες κατηγορίες.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών τους εκτιμάται ότι θα περατωθεί η ανακριτική διαδικασία και η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα κρίνει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την παραπομπή των τριών κατηγορουμένων σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Marfin στην Αθήνα. Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 Eurokinissi

Στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Marfin στην Αθήνα. Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 Eurokinissi

Στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Marfin στην Αθήνα. Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 Eurokinissi

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