Δολοφονίες Marfin: Απολογούνται αύριο Τρίτη οι τρεις για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατίας

Snapshot Ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας Marfin.

Οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν αύριο για την εμπρηστική επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μια έγκυος γυναίκα.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε μετά από αίτημα της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών και άσκηση δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Μετά τις απολογίες, η ανάκριση θα ολοκληρωθεί και η δικογραφία θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών για απόφαση σχετικά με την παραπομπή σε δίκη. Snapshot powered by AI

Με βαρύτερο κατηγορητήριο καλούνται να απολογηθούν αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα Marfin, στην οδό Σταδίου, τον Μάιο του 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας έρχεται μετά την κίνηση της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, που χειρίζεται την υπόθεση, να ζητήσει την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων. Η δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και περιλαμβάνει το αδίκημα του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, που αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται πλέον να δώσουν εξηγήσεις για τις νέες κατηγορίες, ενώ αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία ώστε να ενημερωθούν για το συμπληρωματικό κατηγορητήριο και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, η ανάκριση αναμένεται να κλείσει και η δικογραφία να πάρει τον δρόμο προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών. Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Διαβάστε επίσης