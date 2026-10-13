Εμπρησμός Marfin: Στις 21 και 23 Οκτωβρίου οι απολογίες των τριών για τις αναβαθμισμένες κατηγορίες

Snapshot Οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό στην τράπεζα Marfin θα απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου 2026.

Η συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά από αίτημα της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών.

Οι νέες κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων.

Μετά τις απολογίες, η δικογραφία θα προωθηθεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών για την απόφαση παραπομπής σε δίκη. Snapshot powered by AI

Προθεσμίες για να απολογηθούν με βάση το νέο κατηγορητήριο έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα Marfin, τον Μάιο του 2010, μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου και ο τρίτος στις 23 Οκτωβρίου 2026. Η εξέλιξη ήρθε μετά το αίτημα της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, για την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης σε βάρος τους.

Η νέα δίωξη αφορά το άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα, για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στο υποκατάστημα της τράπεζας, στην οδό Σταδίου, κατά την επίθεση.

Μετά την άσκηση της συμπληρωματικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για τις νέες κατηγορίες. Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο θα αποφασίσει για την παραπομπή τους ή μη σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

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