Απαντούν και οι εισαγγελείς στις κατηγορίες Φλωρίδη και συνιστούν αυτοσυγκράτηση και περίσκεψη

Snapshot Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδο απαντά στις κατηγορίες περί διαφθοράς με έμφαση στην ανάγκη τεκμηρίωσης και αυτοσυγκράτησης στον δημόσιο λόγο.

Η ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης θεωρείται συνταγματική εγγύηση και πρέπει να σέβονται όλοι.

Η διαφορετική ερμηνεία νόμου ή αξιολόγηση αποδείξεων δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη διαφθοράς ή ατιμίας.

Η ευθύνη τεκμηρίωσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν προέρχεται από ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό που χειρίστηκε την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις που προκάλεσε το άρθρο του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασιλείου Φλωρίδη, στο οποίο κάνει λόγο για «φλέβα διαφθοράς» στη Δικαιοσύνη, με αφορμή υπόθεση που χειρίστηκε και για την οποία κρίνει αβάσιμες τις κατηγορίες, ωστόσο το βούλευμα παραπέμπει σε δίκη 11 κατηγορούμενους. Ένας εξ αυτών είναι στενός συγγενής υπουργού της κυβέρνησης.

Πρώτη ήρθε η αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απορρίπτει τις καταγγελίες περί διαφθοράς και υπερασπίζεται τους δικαστικούς λειτουργούς που χειρίστηκαν την υπόθεση. Τώρα, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει ότι «η ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης αποτελεί συνταγματική εγγύηση».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος:

«Η αυστηρή κριτική στις δικαστικές και εισαγγελικές κρίσεις είναι θεμιτή. Η διαφωνία, όμως, ακόμη και η πεποίθηση ότι μια κρίση είναι εσφαλμένη, δεν αρκεί για να θεμελιώσει αιτιάσεις περί διαφθοράς. Αυτές απαιτούν συγκεκριμένα περιστατικά και επαρκή τεκμηρίωση. Η διαφορετική ερμηνεία του νόμου ή αξιολόγηση των αποδείξεων δεν μπορεί, αφ’ εαυτής, να μετατρέπεται σε μομφή κατά της εντιμότητας των δικαστικών λειτουργών.

Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, η ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης αποτελεί συνταγματική εγγύηση. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί εκφράζουν τη γνώμη τους αδέσμευτα, υπακούοντας στον νόμο και στη συνείδησή τους.

Συναφώς, η ΣτΕ 705/2026 αναδεικνύει την ανάγκη επαρκούς πραγματικής βάσης για σοβαρές αιτιάσεις που πλήττουν την εντιμότητα και την ανεξαρτησία δικαστικού λειτουργού. Η ευθύνη τεκμηρίωσης και αυτοσυγκράτησης στον δημόσιο λόγο αποκτά ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα, όταν αυτός προέρχεται από εν ενεργεία ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό και αφορά υπόθεση την οποία ο ίδιος χειρίστηκε.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία υπηρετούνται με στοιχεία και θεσμικές διαδικασίες, με σεβασμό στην ανεξάρτητη δικαιοδοτική κρίση. Η προτροπή του Σαίξπηρ στον "Άμλετ", "Άκουγε τους πάντες, αλλά μίλα με φειδώ", υπενθυμίζει την αξία της περίσκεψης στον δημόσιο λόγο. Για τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, η περίσκεψη αυτή αποτελεί ευθύνη ανάλογη του θεσμικού βάρους των λόγων τους».

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