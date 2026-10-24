Φωτιά τώρα σε κτίριο στους Αμπελόκηπους - Διακοπή κυκλοφορίας

Snapshot Εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών και να προτιμούν εναλλακτικές διαδρομές.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή τυχόν τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πεζοπούλου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, σημειώθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κτίριο.

Στο σημείο εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφαλή διεξαγωγή της επιχείρησης.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς ή για τυχόν τραυματισμούς.