Κρήτη: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με συνολικά 107 αλλοδαπούς σε Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα

Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν δύο λέμβοι με συνολικά 107 αλλοδαπούς νότια της Κρήτης, στις περιοχές Καλών Λιμένων και Ιεράπετρας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κρήτη: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με συνολικά 107 αλλοδαπούς σε Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με 62 άτομα 34 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, και σκάφος της Frontex τους μετέφερε στο λιμάνι.
  • Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 45 άτομα 23 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, και το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε επιχείρηση περισυλλογής.
  • Οι διασωθέντες από τη δεύτερη λέμβο μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
  • Οι άνεμοι στις περιοχές εντοπισμού ήταν βορειοδυτικοί με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.
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Δύο περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους σημειώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με συνολικά 107 άτομα να μεταφέρονται στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας.

Ειδικότερα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 62 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε θαλάσσια περιοχή 34 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε δεύτερο περιστατικό, αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 45 αλλοδαπούς, 23 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος, με τους επιβαίνοντες να μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Και στις δύο θαλάσσιες περιοχές, οι άνεμοι έπνεαν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

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