10 κρητικές μαντινάδες για γάμο – Από την αγάπη μέχρι την πεθερά

Η Κρήτη είναι ένας τόπος όπου οι γάμοι αποτελούν μια γιορτή για οικογένειες, συγγενικά πρόσωπα και φίλους, ενώ κάθε Σαββατοκύριακο έχουν την τιμητική τους.

Βέβαια, αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της γαμήλιας γιορτής έχουν και οι κρητικές μαντινάδες, όπου χρησιμοποιούνται ως ευχές προς τους νεόνυμφους.

Για όλους αυτούς που χρησιμοποιούν ακόμη την παράδοξη και θέλουν να ευχηθούν στο ζευγάρι με έναν ξεχωριστό και παραδοσιακό τρόπο, τους προτείνουμε 10 μαντινάδες που ταιριάζουν απόλυτα με την περίσταση.

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