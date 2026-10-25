Παραλύουν τα λιμάνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου - Στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ

Snapshot Οι λιμενεργάτες προχωρούν σε παγκόσμιο απεργιακό συντονισμό στις 30 Οκτωβρίου 2026 με κινητοποιήσεις σε πάνω από 100 λιμάνια διεθνώς.

Η ΑΔΕΔΥ στηρίζει την απεργία με τετράωρη στάση εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους σε Αττική, Αχαΐα και Θεσπρωτία.

Η διεθνής κινητοποίηση περιλαμβάνει λιμάνια σε χώρες όπως η Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Κύπρος, Ιρλανδία, Δανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ινδία και ΗΠΑ.

Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα γίνουν στις 10:00 σε Πειραιά και Πάτρα, και στις 11:30 στην Ηγουμενίτσα.

Η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι ο αγώνας των λιμενεργατών είναι κοινός με όλους τους εργαζόμενους και αντιτίθεται στις κυβερνητικές προσπάθειες διχασμού. Snapshot powered by AI

Σε παγκόσμιο απεργιακό συντονισμό προχωρούν οι λιμενεργάτες την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, με κινητοποιήσεις σε περισσότερα από 100 λιμάνια διεθνώς. Στο πλευρό τους τάσσεται η ΑΔΕΔΥ, η οποία κήρυξε τετράωρη στάση εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους στους νομούς Αττικής, Αχαΐας και Θεσπρωτίας.

Η διεθνής κινητοποίηση αφορά λιμενικές εγκαταστάσεις σε δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Τουρκία, η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Δανία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Ινδία και οι ΗΠΑ. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τη στήριξή τους αναμένεται να εκφράσουν και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ σημειώνει:

«Στηρίζουμε τη "Διεθνή" απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών σε περισσότερα από 100 λιμάνια, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Συμμετέχουμε με 4ωρη Στάση Εργασίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν για τον πόλεμο. Ο αγώνας των λιμενεργατών είναι αγώνας όλων των εργαζομένων. Με τους εργαζόμενους άλλων χωρών μάς ενώνουν τα ίδια συμφέροντα. Απεργούμε μαζί, την ώρα που οι κυβερνήσεις μάς θέλουν αντίπαλους. Οι ιμπεριαλιστές δεν είναι παντοδύναμοι, οι λαοί έχουν τη δύναμη να νικήσουν».

Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων και των συγκεντρώσεων

Η στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ και οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Αττική: Στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 12:00, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Αχαΐα: Στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 12:00, με σημείο συνάντησης το λιμάνι της Πάτρας στις 10:00.

Θεσπρωτία: Στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας, με συγκέντρωση στις 11:30 στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.

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