Θεσπρωτία: Κλειστός ο δρόμος Ηγουμενίτσα - Πλαταριά λόγω σοβαρής καθίζησης

Snapshot Η κυκλοφορία των οχημάτων κατευθύνεται μέσω Καρτερίου και της Εγνατίας Οδού για την εξυπηρέτηση των οδηγών.

Η καθίζηση αφορά τρία σημεία στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και προέκυψε ενώ γίνονταν εργασίες ασφαλτόστρωσης και θεμελίωσης κατοικίας.

Η απόφαση για κλείσιμο πάρθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, ειδικά τη νύχτα.

Τη Δευτέρα θα γίνει νέα αξιολόγηση της κατάστασης για τον σχεδιασμό των απαραίτητων παρεμβάσεων. Snapshot powered by AI

Σε διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα που συνδέει την Ηγουμενίτσα με την Πλαταριά προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, έπειτα από σοβαρή καθίζηση του οδοστρώματος στην είσοδο του χωριού. Για την εξυπηρέτηση των οδηγών, η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω Καρτερίου και της Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αρχική αυτοψία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, οι φθορές εντοπίζονται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και αφορούν τρία διαφορετικά σημεία, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Στην περιοχή βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνταν εργασίες θεμελίωσης κατοικίας.

Το κλείσιμο του δρόμου αποφασίστηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, Θωμά Πιτούλη, με βασικό στόχο την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τη Δευτέρα αναμένεται να εξεταστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, προκειμένου να καθοριστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και τα επόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.