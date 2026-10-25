Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά: Ένας νεκρός, δύο παραμένουν εγκλωβισμένοι

Snapshot Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το όχημα.

Δύο επιβαίνοντες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο όχημα.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό και άλλα πλωτά μέσα. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης μετά την πτώση οχήματος στη θάλασσα, εντός του λιμανιού του Πειραιά, στην πύλη Ε2.

Στο σημείο επιχειρούν ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Μέχρι στιγμής, έχει ανασυρθεί ένας άνδρας ηλικίας 45 ετών χωρίς τις αισθήσεις του. Παράλληλα, δύο ακόμη επιβαίνοντες ηλικίας 82 και 79 παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο όχημα, ενώ οι προσπάθειες των δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο συνεχίζονται.

Στο σημείο, με τη συμμετοχή πλωτού μέσου του Λιμενικού Σώματος και εξειδικευμένου κλιμακίου της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη ιδιωτικά σκάφη, καθώς και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.