Βόλος: Ακρωτηριάστηκε δάχτυλο 18χρονου οπαδού του Παναθηναϊκού από βεγγαλικό
Ένας 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού ακρωτηριάστηκε σε δάχτυλο μετά από έκρηξη βεγγαλικού στο χέρι του
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- Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια πορείας οπαδών προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο πριν από τον αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλος.
- Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και δέχεται τις πρώτες βοήθειες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
- Η έκρηξη του βεγγαλικού προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό και ανησυχία πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα.
Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε ένας 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό δαχτύλου όταν βεγγαλικό εξερράγη στο χέρι του, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gegonota.news.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πορείας οπαδών του Παναθηναϊκού προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου είναι προγραμματισμένος ο αγώνας με τον ΝΠΣ Βόλος.
Ειδικότερα, οι οπαδοί κινούνταν επί της οδού Αναπαύσεως, όταν άναψαν βεγγαλικά. Ένα από αυτά εξερράγη στο χέρι του 18χρονου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να υποστεί ακρωτηριασμό σε ένα δάχτυλο.
Ο νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου δέχεται τις πρώτες βοήθειες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από την έναρξη της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, προκαλώντας ανησυχία για τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού οπαδού.