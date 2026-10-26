Από Μαζωνάκη μέχρι ραπ, το ρεπερτόριο από τις μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Οι μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων και σπουδαστές της ΣΣΑΣ παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη ένα διαφορετικό μουσικό πρόγραμμα στην πλατεία Αριστοτέλους.

Σπουδαστές της στρατιωτικής σχολής αξιωματικών σωμάτων πραγματοποίησαν επίδειξη συγχρονισμού όπλων σχηματίζοντας την ελληνική σημαία.

Το ρεπερτόριο περιλάμβανε κομμάτια όπως το Gansta’s Paradise και τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, τιμώντας τη μνήμη του.

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο των εορτασμών για τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.

Η παρουσίαση κέρδισε το ενθουσιώδες χειροκρότημα του κοινού. Snapshot powered by AI

Ένα μοναδικό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στην πλατείας Αριστοτέλους, καθώς η Θεσσαλονίκη έχει φορέσει τα γιορτινά της, τιμώντας τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο, αλλά και την επέτειο της απελευθέρωσής της.

Οι μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και σπουδαστές της ΣΣΑΣ εμφανίστηκαν και παρουσίασαν ένα διαφορετικό πρόγραμμα, όπως μεταδίδει το ThessPost, όπου ακούστηκαν μουσικοί ήχοι πέρα από τους συνηθισμένους.

Σε μία συγκλονιστική επίδειξη συγχρονισμού όπλων, οι σπουδαστές της στρατιωτικής σχολής αξιωματικών σωμάτων, σήκωσαν επίσης τα όπλα τους σχηματίζοντας την ελληνική σημαία.

Οι μπάντες των ενόπλων δυνάμεων, δεν περιορίστηκαν στα εμβατήρια, αλλά το πρόγραμμά τους, περιείχε από τη μελωδία του Gansta’s Paradise, μέχρι το «ανήκω σε μένα» και «ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη, αποτίοντας με τον δικό τους τρόπο φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζωνάκη, κερδίζοντας το ενθουσιώδες χειροκρότημα του κοινού.

Πηγή: ΤhessPost

Διαβάστε επίσης