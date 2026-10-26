Λάρισα: Δύσκολες ώρες για 13χρονο που έπεσε από ποδήλατο – Φόβοι πως θα μείνει τετραπληγικός

Snapshot Ένας 13χρονος τραυμαστηκε σοβαρά στον αυχένα μετά από πτώση με ποδήλατο στην Πορταριά.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για χειρουργική επέμβαση.

Η μεταφορά του έγινε με ειδικό αερομεταφερόμενο σώμα για την αποφυγή περαιτέρω ζημιάς στον αυχένα.

Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Υπάρχουν φόβοι ότι ο 13χρονος θα μείνει τετραπληγικός. Snapshot powered by AI

Σοβαρά τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 13χρονος το βράδυ της Κυριακής (25/10).

Ο 13χρονος το απόγευμα της Κυριακής την ώρα που έκανε ποδηλασία βουνού στην Πορταριά έπεσε με το ποδήλατό του σε δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου, με τους γιατρούς να «πέφτουν» πάνω του κυριολεκτικά, όμως η έκταση του τραυματισμού του, η σοβαρότητα της κατάστασης και η ηλικία του έκαναν τους γιατρούς του Αχιλλοπούλειου, να πάρουν την απόφαση για τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να μεταφερθεί με ασφάλεια το παιδί, επιστρατεύτηκε ειδικό σώμα αέρα προκειμένου να μην επιφέρει περαιτέρω ζημιά στον τραυματισμένο αυχένα του.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ανέμενε η νευροχειρουργική ομάδα, προκειμένου να αναλάβει το παιδί και να προχωρήσει άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ο 13χρονος χειρουργήθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή του εξακολουθεί και είναι πολύ δύσκολη. Γονείς, συγγενείς και φίλοι βρίσκονται συνεχώς στο Νοσοκομείο, κοντά στον 13χρονο.

Ο 13χρονος έχει σοβαρό τραύμα στον αυχένα και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, θα μείνει τετραπληγικός.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ, magnesianews.gr

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