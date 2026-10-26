Επεισόδιο σε ξενοδοχείο στην Κρήτη με τέσσερις συλλήψεις

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κρήτη, όπου χρειάστηκε η επέμβαση από την αστυνομία για να προχωρήσει στη σύλληψη τεσσάρων Ισραηλινών.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 28, 32 και 33 ετών και μιας γυναίκας ηλικίας 41 ετών.

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