Επεισόδιο σε ξενοδοχείο στην Κρήτη με τέσσερις συλλήψεις
Κοκαΐνη και ναρκωτικά χάπια εντοπίστηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείου
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Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κρήτη, όπου χρειάστηκε η επέμβαση από την αστυνομία για να προχωρήσει στη σύλληψη τεσσάρων Ισραηλινών.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 28, 32 και 33 ετών και μιας γυναίκας ηλικίας 41 ετών.
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