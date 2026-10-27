Εντοπισμός λέμβου με περίπου 43 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων - Επιχείρηση διάσωσης στη θάλασσα
Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ
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- Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 43 αλλοδαπούς 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
- Η επιχείρηση διάσωσης συντονίστηκε από το ΕΚΣΕΔ και υποστηρίχθηκε από φορτηγό πλοίο με σημαία Σιέρα Λεόνε.
- Οι αλλοδαποί περισυλλέχθηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
- Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.
Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού λέμβου με περίπου 43 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Για την περισυλλογή των επιβαινόντων κινητοποιήθηκε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Σιέρα Λεόνε, το οποίο συνέδραμε στην επιχείρηση διάσωσης.
Μετά την ολοκλήρωση της περισυλλογής, οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.
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