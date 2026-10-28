Χαρδαλιάς για την 28η Οκτωβρίου: «Ψηλά τις Σημαίες μας - Χρόνια πολλά Ελλάδα!»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής χαρακτήρισε την 28η Οκτωβρίου ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της νεότερης ελληνικής ιστορίας

Δημήτρης Δρίζος

Χαρδαλιάς για την 28η Οκτωβρίου: «Ψηλά τις Σημαίες μας - Χρόνια πολλά Ελλάδα!»
ΕΛΛΑΔΑ
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Μήνυμα εθνικής ενότητας, ομοψυχίας και διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης έστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς , με αφορμή την 86η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας και της προάσπισης της εθνικής ανεξαρτησίας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής χαρακτήρισε την 28η Οκτωβρίου ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, επισημαίνοντας ότι το ιστορικό «Όχι» αποτέλεσε την έκφραση της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού να υπερασπιστεί την ελευθερία, την εθνική κυριαρχία και την αξιοπρέπειά του απέναντι στον φασισμό.

«Η 28η Οκτωβρίου του 1940 αποτελεί ένα από τα κορυφαία ορόσημα της νεότερης ελληνικής Ιστορίας. Ήταν η αφετηρία ενός εθνικού αγώνα όπου σύσσωμος ο Ελληνισμός, με ενότητα και ομοψυχία, υπερασπίστηκε την ελευθερία, την εθνική κυριαρχία και την ιστορική του αξιοπρέπεια, απέναντι στη φασιστική επιβουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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