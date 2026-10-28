Ένταση σε παρέλαση στην Κρήτη ανάμεσα σε αντιδήμαρχο και ηλικιωμένο

Αναστάτωση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου σε παραλιακό δήμο του Ηρακλείου, έπειτα από επεισόδιο ανάμεσα σε αντιδήμαρχο και ηλικιωμένο άνδρα

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