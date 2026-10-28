Ένταση σε παρέλαση στην Κρήτη ανάμεσα σε αντιδήμαρχο και ηλικιωμένο
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Αναστάτωση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου σε παραλιακό δήμο του Ηρακλείου, έπειτα από επεισόδιο ανάμεσα σε αντιδήμαρχο και ηλικιωμένο άνδρα
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