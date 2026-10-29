Άγιος Δημήτριος: Γιούχαραν τον δήμαρχο για την ματαίωση της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου - Τι απαντά

Snapshot Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ματαίωσε τη μαθητική παρέλαση λόγω προειδοποιήσεων για κακοκαιρία, παρά το γεγονός ότι επικρατούσε ηλιοφάνεια.

Ο δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες και παράπονα από τους δημότες για την απόφασή του.

Οι δημότες εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους και κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Ο δήμαρχος υπερασπίστηκε την απόφασή του επικαλούμενος τις πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία και επιρρίπτοντας ευθύνες στην κεντρική διοίκηση.

Ο κ. Μαμαλάκης τόνισε ότι η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια των πολιτών και των παιδιών. Snapshot powered by AI

Ένας από τους Δήμους της Αττικής που ματαίωσαν την μαθητική παρέλαση, λόγω του καιρού, ήταν κι αυτός του Αγίου Δημητρίου. Ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Μαμαλάκης, έγινε αποδέκτης έντονων παραπόνων από τους συμπολίτες του γι αυτή του την απόφαση.

Παρά τις προειδοποιήσεις που εκδόθηκαν, ωστόσο, στον Άγιο Δημήτριο επικρατούσε τελικά ηλιοφάνεια.

«Ντροπή σου», «απαράδεκτοι», «μπορείτε και χειρότερα» και «ανεπιθύμητος» φώναζαν οι δημότες κατά του κ. Μαμαλάκη. Αποδοκιμασίες κατά του δημάρχου υπήρξαν μεταξύ άλλων και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου κατά τη δοξολογία για την Εθνική Επέτειο.

«Οι κρατικοί φορείς να προσέχουν πάρα πολύ τις ενημερώσεις που μας δίνουνε, ειδικά στην Πολιτική Προστασία, που εμείς είχαμε κόκκινο», δήλωσε χθες προς υπεράσπισή του ο δήμαρχος.

«Ποιος θα έπαιρνε μια διαφορετική απόφαση; Φανταστείτε το αντίθετο, ένα παιδί σήμερα, μια οικογένεια να πάθαινε κάτι», τόνισε ο κ. Μαμαλάκης επιρρίπτοντας την ευθύνη στην κεντρική διοίκηση για την ματαίωση της παρέλασης.

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