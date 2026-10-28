Οριστικό: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις σήμερα στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

Snapshot Ακυρώθηκαν οι μαθητικές παρελάσεις σε πολλούς δήμους της Αττικής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με στόχο την ασφάλεια των μαθητών.

Οι δοξολογίες και οι επιμνημόσυνες δεήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά σε όλες τις περιοχές, διατηρώντας τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Στην Κηφισιά, η μαθητική παρέλαση ακυρώθηκε, αλλά θα γίνει η παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων επίσημων τμημάτων.

Στα Σπάτα – Αρτέμιδα, μετά τις τελετές, ενδέχεται να γίνει συμβολική παρέλαση μόνο με τις σημαίες των σχολείων, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Στο Μαρούσι, τον Άγιο Δημήτριο, την Πεντέλη και το Νέο Ηράκλειο οι παρελάσεις ματαιώθηκαν, ενώ οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Snapshot powered by AI

Αρκετοί δήμοι της Αττικής αποφάσισαν την ακύρωση των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών προβλέψεων. Παρά τις ακυρώσεις, οι δοξολογίες και οι επιμνημόσυνες δεήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά, διατηρώντας ζωντανή την τιμή στην εθνική επέτειο.

Στον Δήμο Πεντέλης, οι μαθητικές παρελάσεις στα Μελίσσια, τη Νέα Πεντέλη και την Πεντέλη δεν θα γίνουν, όπως ενημέρωσε η δημοτική αρχή. Ωστόσο, η δοξολογία, η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων θα διεξαχθούν κανονικά.

Στο Μαρούσι, οι μαθητικές παρελάσεις ματαιώνονται, ενώ διατηρείται μόνο το θρησκευτικό μέρος των εκδηλώσεων. Αντίστοιχα, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ακυρώνει τις παρελάσεις, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των μαθητών. Η δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με τους σημαιοφόρους των σχολείων να προσέρχονται στις 10:00 π.μ.

Στην Κηφισιά, δεν θα συμμετέχουν τα μαθητικά τμήματα στην παρέλαση, ωστόσο το υπόλοιπο εορταστικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κανονικά. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί η παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων, των τμημάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Εθελοντών Πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ανακοίνωσε ότι η μαθητική παρέλαση δεν θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή σχολικών τμημάτων. Η επίσημη δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων θα γίνουν κανονικά, με τη συμμετοχή σημαιοφόρων που θα εκπροσωπήσουν τις σχολικές μονάδες. Αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, μετά τις τελετές, θα γίνει σύντομη και συμβολική παρέλαση μόνο με τις σημαίες των σχολείων.

Επιπλέον, στον Δήμο Νέου Ηρακλείου η μαθητική παρέλαση ακυρώνεται, ενώ η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά εντός του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας και στην πλατεία Αγίου Λουκά αντίστοιχα, με τη συμμετοχή του δημάρχου και εκπροσώπων του δήμου.