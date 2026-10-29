Βούλα: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Η γυναίκα που παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο στη Βούλα, υπέκυψε στα τραύματά της, καθώς οι γιατροί στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διεκομίσθη μετά το συμβάν, διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα παρασύρθηκε από το λεωφορείο την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Λόγω του τροχαίου υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Δερβενακίων στην περιοχή της Βούλας.