Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένο όχημα στην Ποσειδώνος - Πού παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία

Snapshot Ένα όχημα έχει ακινητοποιηθεί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Αφροδίτης, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία προς Γλυφάδα.

Στη Λεωφόρο Κηφισού, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο φτάνουν τα 10-15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Οι καθυστερήσεις στην έξοδο προς Λαμία είναι 5-10 λεπτά και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους λόγω της αυξημένης κίνησης. Snapshot powered by AI

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με καθυστερήσεις να καταγράφονται τόσο στη Λεωφόρο Κηφισού όσο και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Ειδικότερα, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Αφροδίτης, στο Παλαιό Φάληρο, έχει ακινητοποιηθεί όχημα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προκαλώντας δυσχέρεια στην κίνηση των διερχόμενων αυτοκινήτων.

Την ίδια ώρα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και την κάθοδο. Επιπλέον καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ 5 έως 10 λεπτά υπολογίζονται στην έξοδο προς Λαμία.

Αντίστοιχες καθυστερήσεις, διάρκειας 5 έως 10 λεπτών, καταγράφονται και στην Αττική Οδόέξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.