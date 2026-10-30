Δημητρακόπουλος για Ρέμο: Βρέθηκε στη ΓΑΔΑ για να καταθέσει μήνυση κατά blogs που τον δυσφημούν

Όσα ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δημητρακόπουλος για Ρέμο: Βρέθηκε στη ΓΑΔΑ για να καταθέσει μήνυση κατά blogs που τον δυσφημούν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Αντώνης Ρέμος επισκέφθηκε τη ΓΑΔΑ για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά ανωνύμων blogs που τον δυσφημούν.
  • Η μήνυση αφορά χειριστές blogs που ασκούν συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του τραγουδιστή.
  • Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, πληρεξούσιος δικηγόρος του Ρέμου, ανέφερε ότι ο πελάτης του σέβεται τα μέσα ενημέρωσης αλλά διαχωρίζει τη συκοφαντία.
  • Η επίσκεψη έγινε σε συνάντηση με τον επικεφαλής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος στη ΓΑΔΑ.
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Το λόγο που ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε στη ΓΑΔΑ -επίσκεψη την οποία ανέδειξε το Newsbomb.gr- αποκαλύπτει με ανακοίνωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος του γνωστού τραγουδιστή Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Όπως εξηγεί ο κ. Δημητρακόπουλος, ο κ. Ρέμος συναντήθηκε με τον επικεφαλής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος, για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs , που τον δυσφημούν.

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου:

«Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs , που τον δυσφημούν .

Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση».

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