Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος

Snapshot Ο Αντώνης Ρέμος εντοπίστηκε να εισέρχεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών (ΓΑΔΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατευθύνεται στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ο λόγος της παρουσίας του στη ΓΑΔΑ δεν έχει γίνει γνωστός. Snapshot powered by AI

Αναγνώστης του Newsbomb εντόπισε τον αγαπημένο τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο έξω από την ΓΑΔΑ, τη στιγμή που εισερχόταν στο κτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, o γνωστός τραγουδιστής κατευθύνεται στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αντώνης Ρέμος ως πολίτης μπορεί να επισκέπτεται τη γενική αστυνομική διεύθυνση Αθηνών για διάφορους λόγους, από το να καταθέσει ως μάρτυρας για μία υπόθεση μέχρι να βγάλει ταυτότητα ή και να έχει κάποια συνάντηση.