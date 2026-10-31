Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής 2026: Επιστήμη και πολιτεία για το μέλλον της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας

Newsroom

Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής 2026: Επιστήμη και πολιτεία για το μέλλον της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πανεπιστημιακοί, επιστήμονες, εκπρόσωποι της πολιτείας, νομικοί και δημοσιογράφοι συζήτησαν επί διήμερο τις επιστημονικές εξελίξεις και τις βιοηθικές προκλήσεις της αναπαραγωγικής ιατρικής.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοηθικής πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2026, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο «Θέμις Κανελλόπουλος» του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Διεθνές Συνέδριο «Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Επιστημονικά ζητήματα και Βιοηθικές προκλήσεις», με φυσική παρουσία και διαδικτυακή μετάδοση. Το συνέδριο αποτέλεσε πεδίο διεπιστημονικού διαλόγου για τις δυνατότητες και τα όρια της αναπαραγωγικής ιατρικής, με έμφαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αναπαραγωγική αυτονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη θεσμική λογοδοσία.

Το συνέδριο διοργάνωσαν το Ελληνικό Κλιμάκιο της International Chair in Bioethics (WMA Cooperative Center) του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, με θεσμικούς συνδιοργανωτές το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου και το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου. Την επιστημονική και οργανωτική ευθύνη είχε ο Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ και Επικεφαλής του Ελληνικού Κλιμακίου, International Chair in Bioethics (WMA Cooperative Center).

Την επίσημη έναρξη πραγματοποίησε η δημοσιογράφος Εύη Φραγκάκη και τους χαιρετισμούς άνοιξε ο Καθηγητής Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Γεράσιμος Σιάσος, Πρύτανης του ΕΚΠΑ, η Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Πρόεδρος ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ο Χαράλαμπος Τσεκέρης, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, ο Πέτρος Δρακάκης, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ο Γεώργιος Στείρης, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, η Κίρκη Κεφαλέα, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ, και ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, Επικεφαλής του Κέντρου Βιοιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας Ιεράς Μητρόπολης Λαυρεωτικής, η παρουσία του οποίου ανέδειξε τη θεολογική διάσταση του ζητήματος της αρχής της ανθρώπινης ζωής.

Την εναρκτήρια διάλεξη πραγματοποίησε η Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Αγνή Πάντου ενώ την εισαγωγική διάλεξη η Φερενίκη Παναγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατόπιν ο Δρ. Κωνσταντίνος Πάντος, μαιευτήρας γυναικολόγος και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, ανέπτυξε το θέμα «Η Επιστήμη στην υπηρεσία του Δημογραφικού», με εστίαση στη συμβολή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα προσέδωσε στη διοργάνωση η συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι συζήτησαν το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε συνάρτηση με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μεταξύ αυτών ήταν ο Μάκης Βορίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός, ο Σταύρος Κελέτσης, βουλευτής Έβρου, ο Νικόλαος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και ο Περικλής Μίγδος, Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας. Η Ελευθερία Μωραϊτάκη-Πικρού, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, μίλησε για τη θέση της γυναίκας στο επίκεντρο της βιοηθικής.

Κατά το διήμερο εξετάστηκαν το ηθικό και νομικό καθεστώς του ανθρώπινου εμβρύου, η διαχείριση των πλεοναζόντων εμβρύων, η κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού, η δωρεά γαμετών, η παρένθετη μητρότητα, η μεταθανάτια αναπαραγωγή, η διατήρηση της γονιμότητας και η ογκογονιμότητα, τα ηλικιακά όρια της αναπαραγωγής, ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος και τα δικαιώματα του παιδιού. Έμφαση δόθηκε στις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η in vitro γαμετογένεση και η γονιδιακή επεξεργασία, και στις προκλήσεις που θέτουν για την ενημερωμένη συναίνεση, την ισότιμη πρόσβαση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συζητήθηκαν επίσης η εμπορευματοποίηση της αναπαραγωγής, ο διασυνοριακός αναπαραγωγικός τουρισμός και η ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας, ενώ ειδική συνεδρία αφιερώθηκε στον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των ψηφιακών πλατφορμών στη διαμόρφωση των κοινωνικών αντιλήψεων για την υπογονιμότητα και τη γονεϊκότητα.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο Νικόλαος Νικολέττος, Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος, Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Ευθύμιος Δεληγεώρογλου, Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας του ΕΚΠΑ, ο Ευγένιος Κουμαντάκης Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Δημήτρης Παπαθεοδώρου Διευθυντής Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, η Μάρα Σιμοπούλου, Καθηγήτρια Φυσιολογίας του ΕΚΠΑ, η Μαρία Χωριανοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πρακτικής Φιλοσοφίας και Ιατρικής Ηθικής του ΕΚΠΑ, ο Ιωάννης Λαδάς, Καθηγητής του Antiochian House of Studies (ΗΠΑ), και ο Θέμις Μαντζαβίνος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η νέα γενιά στον διάλογο για τη βιοηθική

Το συνέδριο παρακολούθησαν 300 μαθητές λυκείων της Αττικής, πολλοί φοιτητές και μεγάλος αριθμός διαδικτυακού κοινού, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε η έκθεση τέχνης «Ίχνη ζωής: Από το μικροσκόπιο στο μέλλον» του Εργαστηρίου Φιλοσοφίας και Τέχνης του 3ου Γενικού Λυκείου Γλυφάδας. Η παρουσία της νέας γενιάς ανέδειξε τη σημασία της εκπαίδευσης στη βιοηθική και της καλλιέργειας κριτικής σκέψης απέναντι στις αναπαραγωγικές τεχνολογίες.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ειδικές στρογγυλές τράπεζες, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο «Δημογραφικό: Βιοηθική Προσέγγιση», με συντονιστές τη δημοσιογράφο Εύη Φραγκάκη και τον Κωνσταντίνο Πάντο, στις «Αναδυόμενες τεχνολογίες, αναδυόμενες ηθικές προκλήσεις στην ΙΥΑ», με τη συμμετοχή του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», καθώς και στους «Επίκαιρους βιοηθικούς προβληματισμούς στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή», με τη συμμετοχή της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατείχε η ειδική στρογγυλή τράπεζα αφιερωμένη στη μνήμη της εκλιπούσας Ομότιμης Καθηγήτριας Μυρτώς Δραγώνα-Μονάχου, ως αναγνώριση της σημαντικής επιστημονικής και πνευματικής προσφοράς της στον χώρο της φιλοσοφίας και της βιοηθικής. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλάμβανε ειδική συνεδρία του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με θέμα «Από τη Γενετική Πρόληψη στη Γενετική Επιλογή: Τα Νέα Όρια της Αναπαραγωγικής Ιατρικής».

Μεσογειακή Διακήρυξη Βιοηθικής και συμπεράσματα

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την καταληκτική συνεδρία του Καθηγητή Ευάγγελου Πρωτοπαπαδάκη και του Δρ. Κωνσταντίνου Πάντου και την ανακοίνωση της «Διακήρυξης της Μεσογείου για τη Βιοηθική της Εξέλιξης και της Ζωής». Η Διακήρυξη, σε δώδεκα σημεία, θέτει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια πριν από κάθε τεχνολογική δυνατότητα, αναγνωρίζει την υπογονιμότητα ως ζήτημα υγείας και ισότητας και όχι ως προσωπική αποτυχία, και ορίζει την πρόσβαση, την ποιότητα και την ενημέρωση ως ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Κοινή διαπίστωση των συνέδρων ήταν ότι η πρόοδος της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής οφείλει να συμβαδίζει με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, γεγονός που προϋποθέτει διεπιστημονική συνεργασία, αποτελεσματική θεσμική εποπτεία και διαρκή προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Η αναπαραγωγική καινοτομία, όπως τονίστηκε, οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο, με γνώμονα την επιστημονική τεκμηρίωση, την ηθική ευθύνη και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Viral βίντεο: Σφουγγαρίστρα η σημαία της Μπαρτσελόνα σε αγώνες στο Καζακστάν - Οργή των οπαδών

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος για το «Criminal Minds» μετά από 20 σεζόν - Αιφνιδιάστηκαν οι πρωταγωνιστές από την ακύρωση της σειράς

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Σε σοβαρή κατάσταση 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

13:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Με σκληρά αντίποινα απειλεί το Ιράν τις ΗΠΑ: Εντολή Χαμενεΐ για «απεριόριστη αντίδραση χωρίς γεωγραφικά όρια»

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Belle Époque: Το Παρίσι της λάμψης, των καμπαρέ και της τέχνης ζωντανεύει στο Μουσείο Γουλανδρή

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής 2026. Επιστήμη, πολιτεία και ακαδημαϊκή κοινότητα στον «Δημόκριτο» για το μέλλον της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Σκάγια καρφώθηκαν στο πρόσωπο 28χρονου ενώ οδηγούσε τη μηχανή του - Σοβαρά τραυματισμένος

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Να σπάσει το απόστημα των συμμοριών κλοπής χαλκού - Πάνω από 9 χιλιόμετρα κλεμένα καλώδια»

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Το Halloween προκαλεί «εκνευρισμό» σε Γαλλία- Γερμανία: Οι μάσκες στις διαδηλώσεις «κρύβουν» ταραχές

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Ασλανίδη: Οι φυτείες κάνναβης και η κίνηση στον λογαριασμό στη Google - Είδε κάτι που δεν έπρεπε;

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Το δώρο ζωής που περίμενε 13 χρόνια – Η συγκινητική ιστορία ενός 58χρονου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική υπερχείλιση στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου: Έφτασε τα 22,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού - Βίντεο

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

12:55LIFESTYLE

Η Λιόλιου...κουτούλησε τον Ρουβά - Το ατύχημα στο χορευτικό της πρεμιέρας τους

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να κλέβει το Δημόσιο κάνει μεγάλο λάθος» - Όσα είπε στο briefing

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές πανικού σε σχολείο: 21χρονος εισέβαλε σε τάξη με αλυσοπρίονο - Επιτέθηκε σε δύο 14χρονες

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα στον Guardian το κλείσμο της «Μουριάς» - «Το τελευταίο οχυρό των Εξαρχείων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Οι επικίνδυνες περιοχές

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Ασλανίδη: Οι φυτείες κάνναβης και η κίνηση στον λογαριασμό στη Google - Είδε κάτι που δεν έπρεπε;

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση ICON-EU και η ανάλυση Κολυδά για το επόμενο τετραήμερο - «Δεν είναι κακοκαιρία»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, Θεέ μου, ω, Θέε μου»: Όταν ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας περνάει από δίπλα σου ενώ ψαρεύεις

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια του Ουκρανού, που απήγαγαν και αποκεφάλισαν στο Μπαλί - Σπάει τη σιωπή της η σύντροφός του

12:55LIFESTYLE

Η Λιόλιου...κουτούλησε τον Ρουβά - Το ατύχημα στο χορευτικό της πρεμιέρας τους

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Νοέμβριο και τον φετινό χειμώνα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στο έγκλημα στις Σέρρες: Καταθέτει ως ύποπτος της δολοφονίας ο γιος του Γιώργου Χατζίδη

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

11:49LIFESTYLE

«Σε ευχαριστούμε Χάιντι» - Η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα στην πιτσαρία της Χάιντι Κλουμ

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός Πολεμικού Ναυτικού με εντολή Δένδια ο υπαξιωματικός-κατα συρροήν εμπρηστής

11:14ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκα θέλει» - Οι νέοι σοκαριστικοί διάλογοι του κυκλώματος στο «Χωριατικό»

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική υπερχείλιση στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου: Έφτασε τα 22,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού - Βίντεο

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Σκάγια καρφώθηκαν στο πρόσωπο 28χρονου ενώ οδηγούσε τη μηχανή του - Σοβαρά τραυματισμένος

10:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Bread Factory: Ζητούν αποδέσμευση λογαριασμών και δηλώνουν καμία σχέση με το Χωριάτικο

13:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ