Διακοπές νερού την Τρίτη (10/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Τρίτη (10/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
    Γράμμου και Πηλέως
  • ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
    Μενελάου και Αερόπης
  • ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
    Διστόμου και Ευτυχίας
  • ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Μανιακίου και Ανατολής
  • ΜΕΛΙΣΣΙΑ
    Καραϊσκάκη και Ελ. Βενιζέλου
  • ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
    Τραπεζούντους και Πλατεία Τυάνων
  • ΝΙΚΑΙΑ
    Προποντίδος και Κουταΐση
  • ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
    Βοιωτίας και Σοφ. Βενιζέλου
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