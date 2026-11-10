Διακοπές νερού την Τρίτη (10/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
Γράμμου και Πηλέως
- ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
Μενελάου και Αερόπης
- ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Διστόμου και Ευτυχίας
- ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μανιακίου και Ανατολής
- ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Καραϊσκάκη και Ελ. Βενιζέλου
- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Τραπεζούντους και Πλατεία Τυάνων
- ΝΙΚΑΙΑ
Προποντίδος και Κουταΐση
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
Βοιωτίας και Σοφ. Βενιζέλου
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