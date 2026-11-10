Νέες καταγγελίες για τη γνωστή σχεδιάστρια μόδας: Άφηνε νύφες χωρίς... νυφικά πριν το γάμο!

Snapshot Μία γυναίκα που διαχειρίζεται e-shop με ενδύματα και παρουσιάζεται ως σχεδιάστρια μόδας κατηγορείται για απάτη, καθώς δεν παραδίδει τα προϊόντα μετά την πληρωμή.

Τα θύματα έχασαν εκατοντάδες ευρώ για ρούχα που προορίζονταν για γάμους και βαφτίσια, ενώ κάποιοι δέχτηκαν απειλές και ύβρεις μετά τις καταγγελίες τους.

Η δράστιδα αλλάζει συχνά ονόματα και ιστοσελίδες, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό και την επικοινωνία μαζί της.

Πληρωμές γίνονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, χωρίς την έκδοση φορολογικών παραστατικών, και τα προϊόντα δεν παραδίδονταν ποτέ.

Η απάτη φαίνεται να έχει μεγάλη έκταση και διάρκεια, με καταγγελίες που ξεκινούν από το 2018 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Snapshot powered by AI

Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την απάτη ενός e-shop σχετικά με παραγγελίες ενδυμάτων που δεν παραδίδονται ποτέ.

H γυναίκα που διαχειρίζεται το e-shop και παρουσιάζεται ως σχεδιάστρια μόδας, φέρεται πως αποσπούσε χρήματα από πελάτισσες για παραγγελίες επίσημων ενδυμάτων και νυφικών, χωρίς ωστόσο να παραδίδει τα προϊόντα.

Νέες καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν πως τα θύματα της απάτης έχασαν εκατοντάδες ευρώ για ενδύματα που προορίζονταν για γάμους και βαφτίσια. Ο κος Γιώργος ανέφερε πως μετά την πληρωμή για το ένδυμα, η γυναίκα εξαφανίστηκε και στη συνέχεια προχώρησε σε απειλές και ύβρεις.

«Η οικογένειά μου θέλησε να αγοράσει από το συγκεκριμένο κατάστημα ιντερνετικά κάποιο φόρεμα για τη γυναίκα μου και για την κόρη της για κάποιο μυστήριο που θα ακολουθούσε και ήταν σε συνεχή επικοινωνία μέχρι που να γίνει η πληρωμή. Μετά την πληρωμή εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε κάποια επικοινωνία μέχρι που έγινε κάποια επικοινωνία από μέρους μας, ότι μετά καταφύγαμε σε κάποια καταγγελία στην αστυνομία για τη διαδικασία που εξελίχθηκε μετά την πληρωμή»

«Κάναμε καταγγελία και μετά θα γινόταν αυτεπάγγελτα μήνυση. Ενημέρωσα την αστυνομία και την τράπεζα. Μας έφαγε 180 ευρώ και το μυστήριο έχει γίνει, το φόρεμα δεν έχει έρθει. Εκτός εαυτού εγώ έγραψα στον τοίχο της να προσέχουν οι υπόλοιποι για το συγκεκριμένο site ότι είναι απάτη και τότε δέχτηκα προσωπικές απειλές και ύβρεις σε βαθμό ώστε να απειλεί την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα ανίψια μου με το πιο έσχατο τρόπο».

Ο δικηγόρος των καταγγελλουσών, Δημοσθένης Πανταζόπουλος, ανέφερε:

«Σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, βρίσκονται σε μια διαρκή προσπάθεια επικοινωνίας και ανεύρεσης ενός τόπου που θα μπορούν να αποστείλουν είτε εξώδικα είτε γενικότερα να έχουν μια επικοινωνία μαζί της και δεν τα καταφέρνουν. Η συγκεκριμένη δηλαδή φαίνεται να αλλάζει διαρκώς ονόματα στη διαδικτυακή της παρουσία, στο διαδικτυακό της κατάστημα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δυσχερής ο εντοπισμός της».

Άλλο θύμα της απάτης ανέφερε πως η πληρωμή κατευθύνθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό μέσω Βελγίου, χωρίς την έκδοση φορολογικών παραστατικών.

«Ήθελα να παραγγείλω ένα φόρεμα, επέμενε το να γίνει η πληρωμή όμως δεν μπορούσα να κάνω την πληρωμή για κάποιο λόγο και το έκανα μέσα από την Alpha Bank και δε με άφηνε. Έπρεπε να μου δώσει κι άλλα στοιχεία. Έτσι λοιπόν μου έδωσε όλα τα στοιχεία και πλήρωσα μέσω Βελγίου. Δεν μπορούσε να μου δώσει μέσα από τα άλλα, δηλαδή μέσω VIVA ή μέσω IRIS για να κάνω την πληρωμή εγώ. Δε με άφηνε για κάποιο λόγο».

«Ήταν 140 ευρώ. Έκανα την πληρωμή. Μου ζήτησε κάποια μέτρα, το πώς είμαι τέλος πάντων για να μου ράψει το φόρεμα. Μέχρι όμως να πάρει το ποσό ήταν πάρα πολύ ευγενική και είχε μια πίεση προς την πληρωμή. Έγινε η πληρωμή 15/09 και εγώ το χρειαζόμουν το φόρεμα 2 Νοεμβρίου. Πλησίαζαν οι μέρες και δεν απαντούσε. Προσπαθούσα σε όλα τα μέσα που είχα και τίποτα. Οπότε κατάλαβα ότι είναι απάτη».

«Μίλησα με το δικηγόρο μου, πήγα στην αστυνομία, τελείωσε ο γάμος λοιπόν και είπα να ασχοληθώ να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε Γολγοθάς. Με την προϋπόθεση να την πάρω τηλέφωνο και να την πω ότι για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό, αφού είχε το χρόνο να μου στείλει το φόρεμα, μμπήκα στη διαδικασία στο Google να ψάχνω λίγο τα σταθερά που έχει στο Κολωνάκι. Έγραψα κάτω από το site σε κάθε ανάρτησή της ότι η κυρία δεν δίνει ποτέ το ρούχο. Μην πληρώνετε κορίτσια, μην πέσετε και εσείς θύμα, όπως έκανα και στο Google ένα σχόλιο ότι το κατάστημα αυτό δεν είναι αξιόπιστο».

«Όταν όμως έκανα αυτό, πήγε από 10 διαφορετικά προφίλ και έγραψε στα, στην αξιολόγηση, στο κατάστημά μου από ένα στο κάθε σχόλιο και μου έριξε τη βαθμολογία στο 2,7. Και δε έκανε μόνο αυτό, αλλά μου στέλνει μήνυμα ‘καλοφάγωτο το 2,7’, γιατί χρησιμοποίησε πολύ κακό λεξιλόγιο για τα ρούχα μου, για μένα».

Άλλη καταγγέλλουσα ανέφερε στο MEGA πως προχώρησε σε αμφισβήτηση συναλλαγής, με την σχεδιάστρια μόδας να την απειλεί πως θα κινηθεί νομικά.

«Έκανα την παραγγελία τέλος Αυγούστου. Παρήγγειλα τρία φορέματα για παρανυφάκια με συνολική αξία 270 ευρώ. Εξόφλησα δηλαδή πλήρως το ποσόπου μου ζητήθηκε. Ύστερα από τρεις μέρες όμως, είδα μια δημοσίευση της κας Στεφανίδου ότι έχει εξαπατηθεί από τη συγκεκριμένη κυρία. Έκανα αμφισβήτηση συναλλαγής ύστερα από τη συνομιλία αυτή με την κα Στεφανίδου και (η σχεδιάστρια μόδας) επικοινώνησε μαζί μου, μου ανέφερε ότι θα χρειαστεί να αποσύρω την αμφισβήτηση. Και διαφορετικά θα τα πούμε νομικά».

Η κλίμακα της απάτης αποδεικνύεται ιδιαίτερα μεγάλη και σε βάθος χρόνου, καθώς η ομάδα των θυμάτων μεγαλώνει καθημερινά με νέες καταγγελίες που ξεκινούν ακόμη και από το 2018, ενώ έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές ιστοσελίδες που χρησιμοποιεί η ίδια γυναίκα αλλάζοντας ονόματα.

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