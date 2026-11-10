Τρόμος για δύο γυναίκες στο Αγρίνιο - Ανυψώθηκαν βυθιζόμενες μπάρες και τραυματίστηκαν

Snapshot Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά όταν βυθιζόμενες μπάρες ανυψώθηκαν ενώ το όχημά τους περνούσε στην οδό Σαλάκου στο Αγρίνιο.

Η οδηγός υπέστη σπασμένο πλευρό και άλλους τραυματισμούς, ενώ η συνοδηγός χτύπησε σοβαρά το κεφάλι και το πρόσωπό της πρήστηκε έντονα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου και συνεχίζουν να έχουν έντονους πόνους και περιορισμένη κινητικότητα μέρες μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό ατύχημα είχαν δύο γυναίκες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο στο κέντρο του Αγρινίου, όταν το όχημά τους σηκώθηκε στον… αέρα από τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Σαλάκου.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η πρόσκρουση του οχήματος πάνω στις μπάρες οι οποίες ανυψώθηκαν όταν το όχημα διερχόταν από το σημείο, σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ της Παρασκευής.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα η οδηγός να σπάσει το πλευρό της και να τραυματιστεί σε άλλα σημεία του σώματος, ενώ η συνοδηγός που χτύπησε το κεφάλι της με δύναμη στο παρμπρίζ γέμισε μώλωπες και το πρόσωπό της πρήστηκε σε τέτοιο βαθμό που έγινε αγνώριστη.

Στον πεζόδρομο της Σαλάκου κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τις τραυματισμένες γυναίκες στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις. Μέρες μετά οι πόνοι τους εξακολουθούν να είναι αφόρητοι και η μετακίνησή τους αδύνατη. Σημειώνεται ότι το νέο συμβάν που σχετίζεται με τη λειτουργία των βυθιζόμενων μπαρών σε πεζοδρόμους του κέντρου καταγράφηκε από την Τροχαία.

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