Διακοπές νερού την Τετάρτη (11/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Τετάρτη (11/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ
    (ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ) Μενελάου και Αερόπης
  • ΑΘΗΝΑ
    (ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ) Αμφικράτους και Λύκωνος
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