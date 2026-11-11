Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 10:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΧΡΙΣΤΟΚΟΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΥΛΗΤΩΝ έως κάθετο: ΑΡΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΛΗΤΩΝ απο κάθετο: ΑΡΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΧΡΙΣΤΟΚΟΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ1243Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 11:00:00 πμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΡΗΡΩΝ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΗΡΩΝ ΝΟ 49 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ 2 από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ1542Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 Πμ Μονά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1553Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΤΑΛΗ απο κάθετο: ΕΒΡΟΥ έως κάθετο: Λ.ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:Λ.ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: Λ.ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 92 έως κάθετο: ΞΕΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΜΩΠΙΑΣ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΤΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΤΑΛΗ έως κάθετο: ΞΕΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1293Λειτουργία
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΣΟΡΒΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΟΡΒΟΛΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1552Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ, ΜΩΡΑΪΤΗ, ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΠΟ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ.745Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 12:00:00 μμΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΔΡΑΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.750Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ 32, 44, 46, 48 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1545Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΛΟΧΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1218Λειτουργία
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ, ΜΩΡΑΪΤΗ, ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΠΟ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ.745Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 1:30:00 μμΒΥΡΩΝΑΜονά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΔ.ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΔ.ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ1241Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 2:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΥΚΑ - Λ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.570Λειτουργία
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΛΑΡΑΚΗ, ΖΑΧ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.747Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 2:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΚΑΚΤΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ498Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 3:00:00 μμΚΑΜΑΤΕΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ - Ε.ΠΙΝΗ - Π.ΜΕΛΑ - ΡΟΔΟΥ - ΟΡΦΕΩΣ - ΡΟΔΟΥ - ΑΓΑΠΗΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ499Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 3:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΕΡΑΤΕΑ - ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ, - (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑ) - , ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΕΝΔΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - Λ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ BP - ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ - ΜΥΛΟΣ - ΦΑΝΟΣΙ - ΚΟΝΤΡΑ - ΒΙΛΑΡΑ - ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΛΕΜΠΡΟΥ - ΠΡΙΣΙΛΙΜΕΣ - ΡΕΒΙΘΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΕΟΥ - ΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Ι ΝΑΟΣ ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, - (ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΟΥΒΑΡΑ) - , ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΙΡΚΗΣ - ΚΟΝΤΡΑ - ΒΙΛΑΡΑ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΙΕΞΟΔΑ.1784Λειτουργία
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 3:00:00 μμΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΣΤΡ.ΚΕΦΑΛΑ - ΣΚΡΑ - ΜΥΣΤΡΑ - ΣΚΟΥΦΑ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΠΙΝΔΟΥ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ500Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 4:00:00 μμΦΙΛΟΘΕΗΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΙΛΚΙΣ, ΛΕΩΦ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΙΛΚΙΣ ΕΩΣ ΥΑΚΙΝΘΟΥ, ΥΑΚΙΝΘΟΥ.744Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ.ΠΑΛΑΜΑ, ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΩΝΙΑ.748Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΛΑΓΓΙΝΑ, Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΒΙΚΕΛΑ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.749Κατασκευές
11/11/2026 8:00:00 πμ11/11/2026 6:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΡΕΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές
11/11/2026 8:30:00 πμ11/11/2026 12:30:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΝΟ41 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. έως κάθετο: ΦΟΙΒΗΣ ΝΟ24 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΙΒΗΣ απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΧΡ. ΝΕΖΕΡ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/1537Λειτουργία
11/11/2026 8:30:00 πμ11/11/2026 12:30:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΩΝΗ απο κάθετο: ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΜΥΝΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΩΝΗ 3, 5 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1548Κατασκευές
11/11/2026 9:00:00 πμ11/11/2026 11:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΝΑΙΑΔΩΝ ΝΟ83 από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1538Λειτουργία
11/11/2026 9:00:00 πμ11/11/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ έως κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ 15 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ1544Κατασκευές
11/11/2026 9:00:00 πμ11/11/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΖυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ 24 - 26 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ1546Κατασκευές
11/11/2026 10:00:00 πμ11/11/2026 2:00:00 μμΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΧΕΛΜΟΥ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΟΙΤΗΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ.746Κατασκευές
11/11/2026 10:30:00 πμ11/11/2026 1:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ6 από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ8 από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ1543Κατασκευές
11/11/2026 11:00:00 πμ11/11/2026 3:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΝΗΣΟΥ ΡΩ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ 1973 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΝΗΣΟΥ ΡΩ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ 1973 έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ απο κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΔΗΛΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΡΙΦΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΙΦΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ1540Κατασκευές
11/11/2026 12:00:00 μμ11/11/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ571Λειτουργία
11/11/2026 12:00:00 μμ11/11/2026 4:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 243 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ1547Κατασκευές
11/11/2026 2:00:00 μμ11/11/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 9 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1242Κατασκευές
11/11/2026 4:00:00 μμ11/11/2026 6:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣ. ΜΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ έως κάθετο: ΜΑΙΚΙΝΑ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙΕΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΙΑΣ. ΜΑΡΑΤΟΥΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ1217Λειτουργία
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