Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 10:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΧΡΙΣΤΟΚΟΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΥΛΗΤΩΝ έως κάθετο: ΑΡΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΛΗΤΩΝ απο κάθετο: ΑΡΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΧΡΙΣΤΟΚΟΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 1243 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 11:00:00 πμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΡΗΡΩΝ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΗΡΩΝ ΝΟ 49 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ 2 από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ 1542 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 11:00:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 Πμ Μονά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1553 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΤΑΛΗ απο κάθετο: ΕΒΡΟΥ έως κάθετο: Λ.ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:Λ.ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: Λ.ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 92 έως κάθετο: ΞΕΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΜΩΠΙΑΣ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΤΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΤΑΛΗ έως κάθετο: ΞΕΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1293 Λειτουργία

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΣΟΡΒΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΟΡΒΟΛΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1552 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ, ΜΩΡΑΪΤΗ, ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΠΟ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ. 745 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 12:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΔΡΑΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ. 750 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ 32, 44, 46, 48 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1545 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΛΟΧΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1218 Λειτουργία

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ, ΜΩΡΑΪΤΗ, ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΠΟ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ. 745 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 1:30:00 μμ ΒΥΡΩΝΑ Μονά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΔ.ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΔ.ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ 1241 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 2:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΥΚΑ - Λ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 570 Λειτουργία

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΛΑΡΑΚΗ, ΖΑΧ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. 747 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 2:00:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΚΤΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 498 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 3:00:00 μμ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ - Ε.ΠΙΝΗ - Π.ΜΕΛΑ - ΡΟΔΟΥ - ΟΡΦΕΩΣ - ΡΟΔΟΥ - ΑΓΑΠΗΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 499 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 3:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ, - (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑ) - , ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΕΝΔΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - Λ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ BP - ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ - ΜΥΛΟΣ - ΦΑΝΟΣΙ - ΚΟΝΤΡΑ - ΒΙΛΑΡΑ - ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΛΕΜΠΡΟΥ - ΠΡΙΣΙΛΙΜΕΣ - ΡΕΒΙΘΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΕΟΥ - ΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Ι ΝΑΟΣ ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, - (ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΟΥΒΑΡΑ) - , ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΙΡΚΗΣ - ΚΟΝΤΡΑ - ΒΙΛΑΡΑ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 1784 Λειτουργία

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 3:00:00 μμ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΣΤΡ.ΚΕΦΑΛΑ - ΣΚΡΑ - ΜΥΣΤΡΑ - ΣΚΟΥΦΑ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΠΙΝΔΟΥ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 500 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 4:00:00 μμ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΙΛΚΙΣ, ΛΕΩΦ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΙΛΚΙΣ ΕΩΣ ΥΑΚΙΝΘΟΥ, ΥΑΚΙΝΘΟΥ. 744 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ.ΠΑΛΑΜΑ, ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΩΝΙΑ. 748 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΛΑΓΓΙΝΑ, Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΒΙΚΕΛΑ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. 749 Κατασκευές

11/11/2026 8:00:00 πμ 11/11/2026 6:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές

11/11/2026 8:30:00 πμ 11/11/2026 12:30:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΝΟ41 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. έως κάθετο: ΦΟΙΒΗΣ ΝΟ24 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΙΒΗΣ απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΧΡ. ΝΕΖΕΡ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/ 1537 Λειτουργία

11/11/2026 8:30:00 πμ 11/11/2026 12:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΩΝΗ απο κάθετο: ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΜΥΝΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΩΝΗ 3, 5 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1548 Κατασκευές

11/11/2026 9:00:00 πμ 11/11/2026 11:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΝΑΙΑΔΩΝ ΝΟ83 από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 1538 Λειτουργία

11/11/2026 9:00:00 πμ 11/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ έως κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ 15 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ 1544 Κατασκευές

11/11/2026 9:00:00 πμ 11/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ 24 - 26 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ 1546 Κατασκευές

11/11/2026 10:00:00 πμ 11/11/2026 2:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΧΕΛΜΟΥ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΟΙΤΗΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ. 746 Κατασκευές

11/11/2026 10:30:00 πμ 11/11/2026 1:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ6 από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ8 από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ 1543 Κατασκευές

11/11/2026 11:00:00 πμ 11/11/2026 3:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΣΟΥ ΡΩ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ 1973 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΝΗΣΟΥ ΡΩ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ 1973 έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ απο κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΔΗΛΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΡΙΦΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΙΦΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ 1540 Κατασκευές

11/11/2026 12:00:00 μμ 11/11/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 571 Λειτουργία

11/11/2026 12:00:00 μμ 11/11/2026 4:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 243 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 1547 Κατασκευές

11/11/2026 2:00:00 μμ 11/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 9 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ 1242 Κατασκευές