Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 10:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΧΡΙΣΤΟΚΟΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΥΛΗΤΩΝ έως κάθετο: ΑΡΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΛΗΤΩΝ απο κάθετο: ΑΡΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΧΡΙΣΤΟΚΟΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1243
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 11:00:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΡΗΡΩΝ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΗΡΩΝ ΝΟ 49 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ 2 από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ
|1542
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 Πμ Μονά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1553
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΤΑΛΗ απο κάθετο: ΕΒΡΟΥ έως κάθετο: Λ.ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:Λ.ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: Λ.ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 92 έως κάθετο: ΞΕΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΜΩΠΙΑΣ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΤΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΤΑΛΗ έως κάθετο: ΞΕΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1293
|Λειτουργία
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΣΟΡΒΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΟΡΒΟΛΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1552
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ, ΜΩΡΑΪΤΗ, ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΠΟ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ.
|745
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 12:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΔΡΑΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.
|750
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ 32, 44, 46, 48 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1545
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΛΟΧΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1218
|Λειτουργία
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ, ΜΩΡΑΪΤΗ, ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΠΟ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ.
|745
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 1:30:00 μμ
|ΒΥΡΩΝΑ
|Μονά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΔ.ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΔ.ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
|1241
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 2:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΥΚΑ - Λ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|570
|Λειτουργία
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΛΑΡΑΚΗ, ΖΑΧ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|747
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΑΚΤΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
|498
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 3:00:00 μμ
|ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ - Ε.ΠΙΝΗ - Π.ΜΕΛΑ - ΡΟΔΟΥ - ΟΡΦΕΩΣ - ΡΟΔΟΥ - ΑΓΑΠΗΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
|499
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 3:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ, - (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑ) - , ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΕΝΔΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - Λ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ BP - ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ - ΜΥΛΟΣ - ΦΑΝΟΣΙ - ΚΟΝΤΡΑ - ΒΙΛΑΡΑ - ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΛΕΜΠΡΟΥ - ΠΡΙΣΙΛΙΜΕΣ - ΡΕΒΙΘΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΕΟΥ - ΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Ι ΝΑΟΣ ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, - (ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΟΥΒΑΡΑ) - , ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΙΡΚΗΣ - ΚΟΝΤΡΑ - ΒΙΛΑΡΑ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1784
|Λειτουργία
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΣΤΡ.ΚΕΦΑΛΑ - ΣΚΡΑ - ΜΥΣΤΡΑ - ΣΚΟΥΦΑ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΠΙΝΔΟΥ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
|500
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 4:00:00 μμ
|ΦΙΛΟΘΕΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΙΛΚΙΣ, ΛΕΩΦ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΙΛΚΙΣ ΕΩΣ ΥΑΚΙΝΘΟΥ, ΥΑΚΙΝΘΟΥ.
|744
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ.ΠΑΛΑΜΑ, ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΩΝΙΑ.
|748
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΛΑΓΓΙΝΑ, Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΒΙΚΕΛΑ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|749
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:00:00 πμ
|11/11/2026 6:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
|Κατασκευές
|11/11/2026 8:30:00 πμ
|11/11/2026 12:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΝΟ41 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. έως κάθετο: ΦΟΙΒΗΣ ΝΟ24 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΙΒΗΣ απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΧΡ. ΝΕΖΕΡ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/
|1537
|Λειτουργία
|11/11/2026 8:30:00 πμ
|11/11/2026 12:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΩΝΗ απο κάθετο: ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΜΥΝΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΩΝΗ 3, 5 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1548
|Κατασκευές
|11/11/2026 9:00:00 πμ
|11/11/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά οδός:ΝΑΙΑΔΩΝ ΝΟ83 από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1538
|Λειτουργία
|11/11/2026 9:00:00 πμ
|11/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ έως κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ 15 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1544
|Κατασκευές
|11/11/2026 9:00:00 πμ
|11/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ 24 - 26 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ
|1546
|Κατασκευές
|11/11/2026 10:00:00 πμ
|11/11/2026 2:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΧΕΛΜΟΥ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΟΙΤΗΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ.
|746
|Κατασκευές
|11/11/2026 10:30:00 πμ
|11/11/2026 1:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ6 από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ8 από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1543
|Κατασκευές
|11/11/2026 11:00:00 πμ
|11/11/2026 3:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΣΟΥ ΡΩ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ 1973 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΝΗΣΟΥ ΡΩ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ 1973 έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ απο κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΔΗΛΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΡΙΦΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΙΦΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1540
|Κατασκευές
|11/11/2026 12:00:00 μμ
|11/11/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|571
|Λειτουργία
|11/11/2026 12:00:00 μμ
|11/11/2026 4:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 243 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1547
|Κατασκευές
|11/11/2026 2:00:00 μμ
|11/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 9 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1242
|Κατασκευές
|11/11/2026 4:00:00 μμ
|11/11/2026 6:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣ. ΜΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ έως κάθετο: ΜΑΙΚΙΝΑ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙΕΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΙΑΣ. ΜΑΡΑΤΟΥΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ
|1217
|Λειτουργία
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