Ξηλώθηκαν χιλιόμετρα καλωδίων από καταυλισμό Ρομά στη Δυτική Αττική

Έφοδος και σε παράνομο εργαστήριο χαλκού στην Ομόνοια

Δημήτρης Δρίζος

Ξηλώθηκαν χιλιόμετρα καλωδίων από καταυλισμό Ρομά στη Δυτική Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε εκτεταμένους εγχους σε καταυλισμούς Ρο στη Δυτική Αττική για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Σε επιχείρηση στην Ομόνοια συνελήφθησαν δύο άνδρες που λειτουργούσαν παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας μετάλλων.
  • Οι δράσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση οργανωμένων μορφών παραβατικότητας, ειδικά ρευματοκλοπής και κλοπών μετάλλων.
  • Από την αρχή του 2026, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει σχηματίσει 111 δικογραφίες και προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις για παρόμοιες υποθέσεις.
  • Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας 15χρονος που έχει συλληφθεί και αφεθεί ελεύθερος πάνω από τριάντα φορές.
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Μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, της ρευματοκλοπής και της παράνομης διακίνησης μετάλλων πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Αττική και στο κέντρο της Αθήνας.

Στην πρώτη επιχείρηση, η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως φαίνεται και στα βίντεο ντοκουμέντο, πάνοπλοι αστυνομικοί μπαίνουν μέσα στους καταυλισμούς και ξηλώνουν χιλιόμετρα καλωδίων, ενώ με ειδικά μηχανήματα, με ανιχνευτές μετάλλων ψάχνουν να βρουν για όπλα και τιμαλφή τα οποία μπορεί να είναι κρυμμένα.

Όπως διαπιστώθηκε, όλος ο καταυλισμός έκλεβε ρεύμα. Παράλληλα με αυτή την επιχείρηση έγινε νέα έφοδος της αστυνομίας σε παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας μετάλλων στην περιοχή της Ομόνοιας, σε υπόγειο στο κέντρο της Ομόνοιας. Εκεί συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 34 και 33 ετών.

Σε αυτά τα άτομα κάθε συμμορία πήγαινε τα μέταλλα που έκλεβαν και το χαλκό κι εκείνοι, κι εκείνοι με ειδικά μηχανήματα τον έλιωναν. Στη συνέχεια έπαιρναν κι αυτοί μερίδιο από τα κέρδη.

Οι δύο επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων των αστυνομικών Αρχών για την αντιμετώπιση οργανωμένων μορφών παραβατικότητας, με έμφαση στη ρευματοκλοπή, τις κλοπές μετάλλων και τη λειτουργία παράνομων εργαστηρίων.

Μόνο από την αρχή του 2026 η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει σχηματίσει 111 δικογραφίες για παρόμοιες υποθέσεις, με τις συλλήψεις να είναι δεκάδες. Μέσα στις συλλήψεις που έγιναν υπήρχε και ένας 15χρονος ο οποίος έχει συλληφθεί και έχει αφεθεί ελεύθερος πάνω από τριάντα φορές.

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